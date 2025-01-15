https://sarabic.ae/20250115/أسير-أوكراني-يكشف-عن-فساد-كبير-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-1096798365.html
أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية عن فساد كبير في صفوف الجيش والقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين محبطون جدا... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T07:38+0000
2025-01-15T07:38+0000
2025-01-15T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
حصري
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وأكد الأسير الأوكراني لـ"سبوتنيك"، أن العسكريين الأوكرانيين مجبرون على جمع المال لتزويد أنفسهم على الأقل بالغاز والبنزين، وهم محبطون جدا من هذا الوضع، ويرون فيه مظهرا من مظاهر الفساد الكبير على مستوى دولتهم التي لا تبالي باحتياجات الجيش.وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية، "كتب قائدنا بكلمات مباشرة إن الدولة تجاهلت أمرنا ويجب علينا تأمين أنفسنا وجمع المال. وأضاف: "كانت هذه الأمور تحدث سابقًا في منطقة الخدمة في خاركوف، حيث كنا نجمع المال لشراء المواد والغاز والبنزين من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه المواقع، مؤكدا، أن هذه "مشكلة كبيرة" وأنها تؤثر بشكل كبير على معنويات الجنود الأوكرانيين.وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، الإثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250114/أسيران-أوكرانيان-من-قوات-حرس-الحدود-يكشفان-الفساد-العميق-بين-أفراد-جيش-نظام-كييف-فيديو-1096770055.html
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أخبار أوكرانيا, حصري
أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية عن فساد كبير في صفوف الجيش والقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين محبطون جدا من هذا الوضع.
وأكد الأسير الأوكراني لـ"سبوتنيك"، أن العسكريين الأوكرانيين مجبرون على جمع المال لتزويد أنفسهم على الأقل بالغاز والبنزين، وهم محبطون جدا من هذا الوضع، ويرون فيه مظهرا من مظاهر الفساد الكبير على مستوى دولتهم التي لا تبالي باحتياجات الجيش.
وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية، "كتب قائدنا بكلمات مباشرة إن الدولة تجاهلت أمرنا ويجب علينا تأمين أنفسنا وجمع المال.
وأضاف: "كانت هذه الأمور تحدث سابقًا في منطقة الخدمة في خاركوف، حيث كنا نجمع المال لشراء المواد والغاز والبنزين من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه المواقع، مؤكدا، أن هذه "مشكلة كبيرة" وأنها تؤثر بشكل كبير على معنويات الجنود الأوكرانيين.
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"
، الإثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.