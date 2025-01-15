أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني

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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
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06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
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11 د
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أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250115/أسير-أوكراني-يكشف-عن-فساد-كبير-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-1096798365.html
أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية عن فساد كبير في صفوف الجيش والقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين محبطون جدا... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T07:38+0000
2025-01-15T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
حصري
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وأكد الأسير الأوكراني لـ"سبوتنيك"، أن العسكريين الأوكرانيين مجبرون على جمع المال لتزويد أنفسهم على الأقل بالغاز والبنزين، وهم محبطون جدا من هذا الوضع، ويرون فيه مظهرا من مظاهر الفساد الكبير على مستوى دولتهم التي لا تبالي باحتياجات الجيش.وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية، "كتب قائدنا بكلمات مباشرة إن الدولة تجاهلت أمرنا ويجب علينا تأمين أنفسنا وجمع المال. وأضاف: "كانت هذه الأمور تحدث سابقًا في منطقة الخدمة في خاركوف، حيث كنا نجمع المال لشراء المواد والغاز والبنزين من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه المواقع، مؤكدا، أن هذه "مشكلة كبيرة" وأنها تؤثر بشكل كبير على معنويات الجنود الأوكرانيين.وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، الإثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250114/أسيران-أوكرانيان-من-قوات-حرس-الحدود-يكشفان-الفساد-العميق-بين-أفراد-جيش-نظام-كييف-فيديو-1096770055.html
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أخبار أوكرانيا, حصري
أخبار أوكرانيا, حصري

أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني

07:38 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية عن فساد كبير في صفوف الجيش والقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين محبطون جدا من هذا الوضع.
وأكد الأسير الأوكراني لـ"سبوتنيك"، أن العسكريين الأوكرانيين مجبرون على جمع المال لتزويد أنفسهم على الأقل بالغاز والبنزين، وهم محبطون جدا من هذا الوضع، ويرون فيه مظهرا من مظاهر الفساد الكبير على مستوى دولتهم التي لا تبالي باحتياجات الجيش.
وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية، "كتب قائدنا بكلمات مباشرة إن الدولة تجاهلت أمرنا ويجب علينا تأمين أنفسنا وجمع المال.
وأضاف: "كانت هذه الأمور تحدث سابقًا في منطقة الخدمة في خاركوف، حيث كنا نجمع المال لشراء المواد والغاز والبنزين من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه المواقع، مؤكدا، أن هذه "مشكلة كبيرة" وأنها تؤثر بشكل كبير على معنويات الجنود الأوكرانيين.
إخراج أسرى الجيش الأوكراني المحتجزين بالقرب من إلوفايسك في دونيتسك. 31 أغاسطس 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
أمس, 08:19 GMT
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، الإثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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