أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو

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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/أسيران-أوكرانيان-من-قوات-حرس-الحدود-يكشفان-الفساد-العميق-بين-أفراد-جيش-نظام-كييف-فيديو-1096770055.html
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود الأوكرانية، عن وجود حالة من الفساد العميق بين أفراد الجيش الأوكراني، بسبب انتشار الكحول والمخدرات وغيرها في صفوفهم. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:19+0000
2025-01-14T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
حصري
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وأكد الأسيران لوكالة "سبوتنيك"، أن تعاطي المخدرات والكحول منتشر بين أفراد الجيش الأوكراني، على خلفية التعب الشديد وضعف الروح المعنوية لديهم.وتحدث أحد الأسيرين عن حدوث حالات تسمم بين جنود الجيش الأوكراني بسبب شرب الكحول، حيث تسمم أحد الجنود ونام ولم يستيقظ بعد ذلك.وبدوره، أكد الجندي الأسير الآخر هذه الأقوال، حيث أشار إلى وجود حالة عامة من تناول الكحول بين الجنود الأوكرانيين.وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250113/جندي-أوكراني-أسير-يتحدث-عن-أساليب-مدربي-الناتو-المتبعة-1096760381.html
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العالم, روسيا, حصري
العالم, روسيا, حصري

أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو

08:19 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Guenadiy Doboviy / الانتقال إلى بنك الصورإخراج أسرى الجيش الأوكراني المحتجزين بالقرب من إلوفايسك في دونيتسك. 31 أغاسطس 2014
إخراج أسرى الجيش الأوكراني المحتجزين بالقرب من إلوفايسك في دونيتسك. 31 أغاسطس 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Guenadiy Doboviy
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حصري
كشف أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود الأوكرانية، عن وجود حالة من الفساد العميق بين أفراد الجيش الأوكراني، بسبب انتشار الكحول والمخدرات وغيرها في صفوفهم.
وأكد الأسيران لوكالة "سبوتنيك"، أن تعاطي المخدرات والكحول منتشر بين أفراد الجيش الأوكراني، على خلفية التعب الشديد وضعف الروح المعنوية لديهم.
وتحدث أحد الأسيرين عن حدوث حالات تسمم بين جنود الجيش الأوكراني بسبب شرب الكحول، حيث تسمم أحد الجنود ونام ولم يستيقظ بعد ذلك.
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة
أمس, 19:06 GMT
وبدوره، أكد الجندي الأسير الآخر هذه الأقوال، حيث أشار إلى وجود حالة عامة من تناول الكحول بين الجنود الأوكرانيين.
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
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