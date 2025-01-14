https://sarabic.ae/20250114/أسيران-أوكرانيان-من-قوات-حرس-الحدود-يكشفان-الفساد-العميق-بين-أفراد-جيش-نظام-كييف-فيديو-1096770055.html
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود الأوكرانية، عن وجود حالة من الفساد العميق بين أفراد الجيش الأوكراني، بسبب انتشار الكحول والمخدرات وغيرها في صفوفهم. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:19+0000
2025-01-14T08:19+0000
2025-01-14T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
حصري
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وأكد الأسيران لوكالة "سبوتنيك"، أن تعاطي المخدرات والكحول منتشر بين أفراد الجيش الأوكراني، على خلفية التعب الشديد وضعف الروح المعنوية لديهم.وتحدث أحد الأسيرين عن حدوث حالات تسمم بين جنود الجيش الأوكراني بسبب شرب الكحول، حيث تسمم أحد الجنود ونام ولم يستيقظ بعد ذلك.وبدوره، أكد الجندي الأسير الآخر هذه الأقوال، حيث أشار إلى وجود حالة عامة من تناول الكحول بين الجنود الأوكرانيين.وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250113/جندي-أوكراني-أسير-يتحدث-عن-أساليب-مدربي-الناتو-المتبعة-1096760381.html
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العالم, روسيا, حصري
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
حصري
كشف أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود الأوكرانية، عن وجود حالة من الفساد العميق بين أفراد الجيش الأوكراني، بسبب انتشار الكحول والمخدرات وغيرها في صفوفهم.
وأكد الأسيران لوكالة "سبوتنيك"، أن تعاطي المخدرات والكحول منتشر بين أفراد الجيش الأوكراني، على خلفية التعب الشديد وضعف الروح المعنوية لديهم.
وتحدث أحد الأسيرين عن حدوث حالات تسمم بين جنود الجيش الأوكراني بسبب شرب الكحول، حيث تسمم أحد الجنود ونام ولم يستيقظ بعد ذلك.
وبدوره، أكد الجندي الأسير الآخر هذه الأقوال، حيث أشار إلى وجود حالة عامة من تناول الكحول بين الجنود الأوكرانيين.
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"
، أمس الاثنين، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.