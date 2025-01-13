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خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/جندي-أوكراني-أسير-يتحدث-عن-أساليب-مدربي-الناتو-المتبعة-1096760381.html
جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة
جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة
سبوتنيك عربي
أفاد جندي أوكراني أسير بأن مدربي الناتو يستخدمون الأساليب القديمة التي لا تلبي المعايير الحديثة في الحروب، ويقومون بتدريب الجنود من أوكرانيا في قواعدهم،... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T19:06+0000
2025-01-13T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكر أحد حرس الحدود الأوكرانيين، الذين وقعوا في أسر قوات الأمن الروسية، أنه تدرب في قاعدة عسكرية بريطانية في كمبريا، وفي المركز الرئيسي للتدريب للقوات البرية الفرنسية في لا كورتين.وتابع: "التدريب في حد ذاته لم يكن جيدًا على الإطلاق، على أقل تقدير".وأضاف: "مدينة لا كورتين. هناك المركز التدريبي الرئيسي للقوات البرية الفرنسية، هناك دورة تدريبية مكثفة للمشاة، لكننا فقط كنا نسير حول ساحات التدريب".وأضاف بيتشكو: "الأوروبيون والبريطانيون، لا يفهمون كيفية التعامل مع هذا الأمر".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250113/مصدر-استسلام-مجموعة-من-حرس-الحدود-الأوكرانية-للقوات-الروسية-عشية-عيد-الميلاد-1096737910.html
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة

19:06 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد جندي أوكراني أسير بأن مدربي الناتو يستخدمون الأساليب القديمة التي لا تلبي المعايير الحديثة في الحروب، ويقومون بتدريب الجنود من أوكرانيا في قواعدهم، ويحاولون هم أنفسهم "التعلم" من ضيوفهم (الأوكرانيين).
وذكر أحد حرس الحدود الأوكرانيين، الذين وقعوا في أسر قوات الأمن الروسية، أنه تدرب في قاعدة عسكرية بريطانية في كمبريا، وفي المركز الرئيسي للتدريب للقوات البرية الفرنسية في لا كورتين.

وقال بيتشكو: "تلقيت التدريب للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، وكان ذلك في بريطانيا، في قاعدة واركوب. وكان هناك مدربون بريطانيون، وقد صُممت القاعدة لتدريب نحو 300 شخص".

وتابع: "التدريب في حد ذاته لم يكن جيدًا على الإطلاق، على أقل تقدير".
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
07:02 GMT
وأضاف: "مدينة لا كورتين. هناك المركز التدريبي الرئيسي للقوات البرية الفرنسية، هناك دورة تدريبية مكثفة للمشاة، لكننا فقط كنا نسير حول ساحات التدريب".

وأوضح بيتشكو أن مستوى التدريب في هذه المراكز التابعة لحلف شمال الأطلسي لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع حقائق الصراع العسكري في أوكرانيا، وخاصة استخدام الطائرات من دون طيار.

وأضاف بيتشكو: "الأوروبيون والبريطانيون، لا يفهمون كيفية التعامل مع هذا الأمر".

وتابع: "أنت تشرح لهم الحقائق الحديثة للحرب، هم لا يفهمونها. في بريطانيا وفرنسا، قالوا لنا لقد جئتم لتعليمنا أكثر مما جئنا لمشاركة تجربتنا".

نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:27 GMT
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