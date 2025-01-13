https://sarabic.ae/20250113/جندي-أوكراني-أسير-يتحدث-عن-أساليب-مدربي-الناتو-المتبعة-1096760381.html
جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة
جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة
سبوتنيك عربي
أفاد جندي أوكراني أسير بأن مدربي الناتو يستخدمون الأساليب القديمة التي لا تلبي المعايير الحديثة في الحروب، ويقومون بتدريب الجنود من أوكرانيا في قواعدهم،... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T19:06+0000
2025-01-13T19:06+0000
2025-01-13T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكر أحد حرس الحدود الأوكرانيين، الذين وقعوا في أسر قوات الأمن الروسية، أنه تدرب في قاعدة عسكرية بريطانية في كمبريا، وفي المركز الرئيسي للتدريب للقوات البرية الفرنسية في لا كورتين.وتابع: "التدريب في حد ذاته لم يكن جيدًا على الإطلاق، على أقل تقدير".وأضاف: "مدينة لا كورتين. هناك المركز التدريبي الرئيسي للقوات البرية الفرنسية، هناك دورة تدريبية مكثفة للمشاة، لكننا فقط كنا نسير حول ساحات التدريب".وأضاف بيتشكو: "الأوروبيون والبريطانيون، لا يفهمون كيفية التعامل مع هذا الأمر".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250113/مصدر-استسلام-مجموعة-من-حرس-الحدود-الأوكرانية-للقوات-الروسية-عشية-عيد-الميلاد-1096737910.html
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
جندي أوكراني أسير يتحدث عن أساليب مدربي الناتو المتبعة
أفاد جندي أوكراني أسير بأن مدربي الناتو يستخدمون الأساليب القديمة التي لا تلبي المعايير الحديثة في الحروب، ويقومون بتدريب الجنود من أوكرانيا في قواعدهم، ويحاولون هم أنفسهم "التعلم" من ضيوفهم (الأوكرانيين).
وذكر أحد حرس الحدود الأوكرانيين، الذين وقعوا في أسر قوات الأمن الروسية، أنه تدرب في قاعدة عسكرية بريطانية في كمبريا، وفي المركز الرئيسي للتدريب للقوات البرية الفرنسية في لا كورتين.
وقال بيتشكو: "تلقيت التدريب للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، وكان ذلك في بريطانيا، في قاعدة واركوب. وكان هناك مدربون بريطانيون، وقد صُممت القاعدة لتدريب نحو 300 شخص".
وتابع: "التدريب في حد ذاته لم يكن جيدًا على الإطلاق، على أقل تقدير".
وأضاف: "مدينة لا كورتين. هناك المركز التدريبي الرئيسي للقوات البرية الفرنسية، هناك دورة تدريبية مكثفة للمشاة، لكننا فقط كنا نسير حول ساحات التدريب".
وأوضح بيتشكو أن مستوى التدريب في هذه المراكز التابعة لحلف شمال الأطلسي لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع حقائق الصراع العسكري في أوكرانيا، وخاصة استخدام الطائرات من دون طيار.
وأضاف بيتشكو: "الأوروبيون والبريطانيون، لا يفهمون كيفية التعامل مع هذا الأمر".
وتابع: "أنت تشرح لهم الحقائق الحديثة للحرب، هم لا يفهمونها. في بريطانيا وفرنسا، قالوا لنا لقد جئتم لتعليمنا أكثر مما جئنا لمشاركة تجربتنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.