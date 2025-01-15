https://sarabic.ae/20250115/الأمن-الروسي-استخبارات-كييف-وعدت-عسكريين-روس-بمليون-دولار-مقابل-ترك-مواقعهم-في-غورلوفكا--1096799281.html
الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا
الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وعدت عسكريين روس بمليون دولار لترك مواقعهم في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T08:11+0000
2025-01-15T08:11+0000
2025-01-15T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي في بيان: "وعد ممثلو الاستخبارات العسكرية الأوكرانية العسكريين الروس بمليون دولار أمريكي مقابل ترك مواقعهم في مدينة غورلوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)".وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأموال التي تم ضبطها استخدمت لشراء الموارد المادية والتقنية لصالح الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وعدت عسكريين روس بمليون دولار لترك مواقعهم في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحًا أن جهاز مكافحة التجسس أحبط هذه الخطط.
وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي في بيان: "وعد ممثلو الاستخبارات العسكرية الأوكرانية العسكريين الروس بمليون دولار أمريكي مقابل ترك مواقعهم في مدينة غورلوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)".
وأضاف البيان، بأنه قد تم الكشف عن خطط المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في الوقت المناسب ووضعت تحت رقابة قسم مكافحة التجسس العسكري التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
وأشار البيان إلى أنه تم تلقي مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، تم دفعه من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كدفعة مقدمة".
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأموال التي تم ضبطها استخدمت لشراء الموارد المادية والتقنية لصالح الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.