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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250115/الأمن-الروسي-استخبارات-كييف-وعدت-عسكريين-روس-بمليون-دولار-مقابل-ترك-مواقعهم-في-غورلوفكا--1096799281.html
الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا
الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وعدت عسكريين روس بمليون دولار لترك مواقعهم في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T08:11+0000
2025-01-15T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي في بيان: "وعد ممثلو الاستخبارات العسكرية الأوكرانية العسكريين الروس بمليون دولار أمريكي مقابل ترك مواقعهم في مدينة غورلوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)".وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأموال التي تم ضبطها استخدمت لشراء الموارد المادية والتقنية لصالح الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20250114/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-ضد-مؤسسة-صناعية-عسكرية-في-مقاطعة-ياروسلافل-1096766097.html
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكا

08:11 GMT 15.01.2025
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وعدت عسكريين روس بمليون دولار لترك مواقعهم في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحًا أن جهاز مكافحة التجسس أحبط هذه الخطط.
وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي في بيان: "وعد ممثلو الاستخبارات العسكرية الأوكرانية العسكريين الروس بمليون دولار أمريكي مقابل ترك مواقعهم في مدينة غورلوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية)".

وأضاف البيان، بأنه قد تم الكشف عن خطط المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في الوقت المناسب ووضعت تحت رقابة قسم مكافحة التجسس العسكري التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل
أمس, 06:32 GMT

وأشار البيان إلى أنه تم تلقي مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، تم دفعه من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كدفعة مقدمة".

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأموال التي تم ضبطها استخدمت لشراء الموارد المادية والتقنية لصالح الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
أسيران أوكرانيان من قوات حرس الحدود يكشفان الفساد العميق بين أفراد جيش نظام كييف... فيديو
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