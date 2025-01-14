https://sarabic.ae/20250114/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-ضد-مؤسسة-صناعية-عسكرية-في-مقاطعة-ياروسلافل-1096766097.html

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم إرهابي خططت له استخبارات نظام كييف، باستخدام مواد كيميائية سامة، ضد عمال مؤسسة تابعة للمجمع... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T06:32+0000

2025-01-14T06:32+0000

2025-01-14T06:32+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأوضح الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، باستخدام مواد كيميائية سامة لتسميم عمال في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة ياروسلافل".وأردف البيان أنه "تم احتجاز مواطن روسي بعد حصوله من مخبأ مجهز من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، على قارورتين تحويان موادا كيميائية خطيرة تتسبب بحروق في الجهاز التنفسي، وأراد سكب السم في قنوات التهوية في سيارات موظفي المؤسسة الصناعية العسكرية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوات ناسفة في مناطق تجمع للمواطنين بمدينة يكاترينبورغ الروسية.وأضاف البيان أن اثنين منهم خططوا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية، في مقاطعة سفيردلوفسك.وأردف أنه تم العثور بحوزتهم على مكونات عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال تحتوي على تعليمات تصنيعها.الأمن الروسي يعتقل عميلا لدى المخابرات الأوكرانية سرب صورا لمنشآت قرب موسكو... فيديو

https://sarabic.ae/20241228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-مسؤول-عسكري-كبير-فيديو-1096271683.html

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روسيا, رصد عسكري