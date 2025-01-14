https://sarabic.ae/20250114/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-ضد-مؤسسة-صناعية-عسكرية-في-مقاطعة-ياروسلافل-1096766097.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم إرهابي خططت له استخبارات نظام كييف، باستخدام مواد كيميائية سامة، ضد عمال مؤسسة تابعة للمجمع... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T06:32+0000
2025-01-14T06:32+0000
2025-01-14T06:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، باستخدام مواد كيميائية سامة لتسميم عمال في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة ياروسلافل".وأردف البيان أنه "تم احتجاز مواطن روسي بعد حصوله من مخبأ مجهز من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، على قارورتين تحويان موادا كيميائية خطيرة تتسبب بحروق في الجهاز التنفسي، وأراد سكب السم في قنوات التهوية في سيارات موظفي المؤسسة الصناعية العسكرية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوات ناسفة في مناطق تجمع للمواطنين بمدينة يكاترينبورغ الروسية.وأضاف البيان أن اثنين منهم خططوا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية، في مقاطعة سفيردلوفسك.وأردف أنه تم العثور بحوزتهم على مكونات عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال تحتوي على تعليمات تصنيعها.الأمن الروسي يعتقل عميلا لدى المخابرات الأوكرانية سرب صورا لمنشآت قرب موسكو... فيديو
https://sarabic.ae/20241228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-مسؤول-عسكري-كبير-فيديو-1096271683.html
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روسيا, رصد عسكري
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم إرهابي خططت له استخبارات نظام كييف، باستخدام مواد كيميائية سامة، ضد عمال مؤسسة تابعة للمجمع الصناعي العسكري في مقاطعة ياروسلافل وسط روسيا.
وأوضح الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، باستخدام مواد كيميائية سامة لتسميم عمال في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة ياروسلافل".
وأردف البيان أنه "تم احتجاز مواطن روسي بعد حصوله من مخبأ مجهز من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، على قارورتين تحويان موادا كيميائية خطيرة تتسبب بحروق في الجهاز التنفسي، وأراد سكب السم في قنوات التهوية في سيارات موظفي المؤسسة الصناعية العسكرية".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيانه، أن "أنشطة الإرهابي، تم تنسيقها من أراضي أوكرانيا، من خلال برنامج مراسلة أجنبي عبر الإنترنت، وهو ما تؤكده المعلومات الموجودة في وسائل الاتصال التي تم ضبطها معه".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوات ناسفة في مناطق تجمع للمواطنين بمدينة يكاترينبورغ الروسية.
28 ديسمبر 2024, 09:54 GMT
وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "قامت قوات الأمن الفيدرالي الروسية باعتقال 4 مواطنين روس مواليد 2007 و2008، يشاركون أفكار منظمات إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية، كما خطط هؤلاء لهجوم إرهابي بمناطق تجمهر المواطنين بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية، باستخدام عبوات ناسفة صنعوها بأنفسهم".
وأضاف البيان
أن اثنين منهم خططوا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية، في مقاطعة سفيردلوفسك.
وأردف أنه تم العثور بحوزتهم على مكونات عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال تحتوي على تعليمات تصنيعها.