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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول عسكري كبير... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول عسكري كبير... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية ومدون عسكري يغطي أحداث... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:54+0000
2024-12-28T09:54+0000
روسيا
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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة".وأضاف البيان، أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع الروسية".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن المعتقل يتعاون مع التحقيق.وفي يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقع في موسكو تفجير إرهابي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف بجوار منزله.وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، في وقت سابق، نقلاً عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، أن "جهاز الأمن الأوكراني قتل الجنرال الروسي كيريلوف في إطار عملية خاصة في موسكو".وفي وقت لاحق بعد إلقاء القبض على منفذ الجريمة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن مرتكب الهجوم الإرهابي تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الأوكرانية، حيث وعدته بمبلغ 100 ألف دولار والسفر إلى الاتحاد الأوروبي.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن المهمة الخطيرة التي نفذها الأمريكي جون سبيكتر
https://sarabic.ae/20241220/موسكو-اغتيال-كيريلوف-يؤكد-تماما-الطبيعة-الإرهابية-للقيادة-في-كييف-1096028884.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول عسكري كبير... فيديو

09:54 GMT 28.12.2024
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© ЦОС ФСБ РФ
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تصدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان، أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع الروسية".
حيث قام بزرع عبوة ناسفة، بدائية الصنع، مزروعة داخل مكبر صوت محمول للموسيقى في موسكو.
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن المعتقل يتعاون مع التحقيق.
وفي يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقع في موسكو تفجير إرهابي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف بجوار منزله.
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
20 ديسمبر, 23:20 GMT
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، في وقت سابق، نقلاً عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، أن "جهاز الأمن الأوكراني قتل الجنرال الروسي كيريلوف في إطار عملية خاصة في موسكو".

ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن القيادة العسكرية والسياسية لنظام كييف ستواجه انتقامًا حتميًا لاغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف.

وفي وقت لاحق بعد إلقاء القبض على منفذ الجريمة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن مرتكب الهجوم الإرهابي تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الأوكرانية، حيث وعدته بمبلغ 100 ألف دولار والسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن المهمة الخطيرة التي نفذها الأمريكي جون سبيكتر
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