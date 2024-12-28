https://sarabic.ae/20241228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-مسؤول-عسكري-كبير-فيديو-1096271683.html

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول عسكري كبير... فيديو

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول عسكري كبير... فيديو

سبوتنيك عربي

تصدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية ومدون عسكري يغطي أحداث... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T09:54+0000

2024-12-28T09:54+0000

2024-12-28T09:54+0000

روسيا

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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة".وأضاف البيان، أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع الروسية".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن المعتقل يتعاون مع التحقيق.وفي يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقع في موسكو تفجير إرهابي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف بجوار منزله.وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، في وقت سابق، نقلاً عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، أن "جهاز الأمن الأوكراني قتل الجنرال الروسي كيريلوف في إطار عملية خاصة في موسكو".وفي وقت لاحق بعد إلقاء القبض على منفذ الجريمة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن مرتكب الهجوم الإرهابي تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الأوكرانية، حيث وعدته بمبلغ 100 ألف دولار والسفر إلى الاتحاد الأوروبي.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن المهمة الخطيرة التي نفذها الأمريكي جون سبيكتر

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