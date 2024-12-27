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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن المهمة الخطيرة التي نفذها الأمريكي جون سبيكتر

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن المهمة الخطيرة التي نفذها الأمريكي جون سبيكتر

سبوتنيك عربي

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن المهمة الخطيرة التي نفذها الأمريكي جون سبيكتر، والبيانات المهمة التي قدمها إلى البنتاغون (وزارة الدفاع... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T07:45+0000

2024-12-27T07:45+0000

2024-12-27T07:45+0000

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قام الأمريكي جون سبيكتر، المدان في موسكو، بجرم التجسس لصالح البنتاغون وذلك بنقل معلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنشاء نظام للفحص الجيني عالي السرعة للمواطنين الروس، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "قام الأمريكيون، الذين يعملون لصالح البنتاغون ومنظمة تجارية تابعة له، بجمع ونقل معلومات مختلفة إلى طرف أجنبي حول موضوعات التكنولوجيا الحيوية والطبية الحيوية، بما في ذلك تلك التي تشكل أسرارا للدولة، من أجل إنشاء الولايات المتحدة لاحقًا لنظام الفحص الجيني عالي السرعة للمواطنين الروس".وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها خلال أنشطة مكافحة التجسس والتحقيق العملياتي، وكذلك إجراءات التحقيق، تم تأكيدها أثناء النظر في الأنشطة الإجرامية التي قام بها سبيكتر، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحكمت عليه محكمة مدينة موسكو بالسجن لمدة 15 عامًا، في سجن شديد الحراسة مع غرامة تزيد عن 14 مليون روبل.وفي يونيو/حزيران 2021، حكمت محكمة أوستانكينو في موسكو، على سبيكتر، بالسجن لمدة 4 سنوات في سجن شديد الحراسة بتهمة التوسط في رشوة على نطاق واسع بشكل خاص.واعترف بذنبه بالكامل، وتم فصل قضيته إلى إجراءات منفصلة. وفي وقت لاحق، ألغى الاستئناف هذا القرار وأعاد القضية إلى محاكمة جديدة. وبعد إعادة المحاكمة، حكم عليه بالسجن لمدة 3.5 سنوات.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف الاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواسنطن

https://sarabic.ae/20241226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولات-اغتيال-عسكريين-روس-بتعليمات-من-الاستخبارات-الأوكرانية-1096195572.html

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