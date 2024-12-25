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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T05:55+0000
2024-12-25T06:56+0000
روسيا
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وقال الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجومًا إرهابيًا في ضواحي موسكو، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ضد أحد قادة الشركات الصناعية العسكرية في روسيا، تنتج منتجات لصالح وزارة الدفاع الروسية".ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم تنسيق أنشطة الإرهابيين من قبل موظفي أجهزة الأمن الأوكرانية، من خلال برنامج مراسلة أجنبي عبر الإنترنت، وهو ما تؤكده المعلومات الواردة من أجهزة الاتصالات التي تم الاستيلاء عليها مع المعتقلين الإرهابيين.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين يعترفون حاليًا ويتعاونون مع التحقيق".
https://sarabic.ae/20241029/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض-مشاهد-جديدة-من-مكان-تصفية-المخربين-الأجانب-في-مقاطعة-بريانسك--1094265948.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو

05:55 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 06:56 GMT 25.12.2024)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية عسكرية روسية، إذ خُطط لتفجير سيارته بقنبلة محلية الصنع.
وقال الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجومًا إرهابيًا في ضواحي موسكو، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ضد أحد قادة الشركات الصناعية العسكرية في روسيا، تنتج منتجات لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف: "نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، تم اعتقال 7 مواطنين روس يقيمون في ضواحي موسكو وسفيردلوفسك وإقليم بيرم، من بينهم 3 قاصرين، متورطين في تنظيم مراقبة مكان وقوف السيارة الشخصية (للشخصية المستهدفة)، التي كانت هدفًا للهجمة الإرهابية، وصنع عبوة ناسفة محلية الصنع من المكونات التي تم الاستيلاء عليها من المخبأ ووضعها تحت السيارة المذكورة لتنفيذ التفجير".

ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم تنسيق أنشطة الإرهابيين من قبل موظفي أجهزة الأمن الأوكرانية، من خلال برنامج مراسلة أجنبي عبر الإنترنت، وهو ما تؤكده المعلومات الواردة من أجهزة الاتصالات التي تم الاستيلاء عليها مع المعتقلين الإرهابيين.
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
29 أكتوبر, 07:41 GMT
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين يعترفون حاليًا ويتعاونون مع التحقيق".
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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