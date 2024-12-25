الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
05:55 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 06:56 GMT 25.12.2024)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
© Sputnik . Igor Zarembo
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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية عسكرية روسية، إذ خُطط لتفجير سيارته بقنبلة محلية الصنع.
وقال الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجومًا إرهابيًا في ضواحي موسكو، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ضد أحد قادة الشركات الصناعية العسكرية في روسيا، تنتج منتجات لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأضاف: "نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، تم اعتقال 7 مواطنين روس يقيمون في ضواحي موسكو وسفيردلوفسك وإقليم بيرم، من بينهم 3 قاصرين، متورطين في تنظيم مراقبة مكان وقوف السيارة الشخصية (للشخصية المستهدفة)، التي كانت هدفًا للهجمة الإرهابية، وصنع عبوة ناسفة محلية الصنع من المكونات التي تم الاستيلاء عليها من المخبأ ووضعها تحت السيارة المذكورة لتنفيذ التفجير".
ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم تنسيق أنشطة الإرهابيين من قبل موظفي أجهزة الأمن الأوكرانية، من خلال برنامج مراسلة أجنبي عبر الإنترنت، وهو ما تؤكده المعلومات الواردة من أجهزة الاتصالات التي تم الاستيلاء عليها مع المعتقلين الإرهابيين.
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية عسكرية روسية، إذ خُطط لتفجير سيارته بقنبلة محلية الصنع.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 25, 2024
وأضاف: "نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، تم اعتقال 7 مواطنين روس… pic.twitter.com/esu1HWmmFy
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين يعترفون حاليًا ويتعاونون مع التحقيق".