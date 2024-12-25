https://sarabic.ae/20241225/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-ضد-رئيس-إحدى-شركات-صناعة-الدفاع-1096148824.html

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T05:55+0000

2024-12-25T05:55+0000

2024-12-25T06:56+0000

روسيا

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وقال الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجومًا إرهابيًا في ضواحي موسكو، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ضد أحد قادة الشركات الصناعية العسكرية في روسيا، تنتج منتجات لصالح وزارة الدفاع الروسية".ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم تنسيق أنشطة الإرهابيين من قبل موظفي أجهزة الأمن الأوكرانية، من خلال برنامج مراسلة أجنبي عبر الإنترنت، وهو ما تؤكده المعلومات الواردة من أجهزة الاتصالات التي تم الاستيلاء عليها مع المعتقلين الإرهابيين.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين يعترفون حاليًا ويتعاونون مع التحقيق".

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