https://sarabic.ae/20241225/فتح-قضية-جنائية-ضد-صحفيين-أجانب-عبروا-الأراضي-الروسية-بطريقة-غير-شرعية----1096152446.html
فتح قضية جنائية ضد صحفيين أجانب عبروا الأراضي الروسية بطريقة غير شرعية
فتح قضية جنائية ضد صحفيين أجانب عبروا الأراضي الروسية بطريقة غير شرعية
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم فتح قضية جنائية ضد صحفيين أجانب عبروا الأراضي الروسية بطريقة غير شرعية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T08:42+0000
2024-12-25T08:42+0000
2024-12-25T08:42+0000
روسيا
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هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إنه فتح قضية جنائية ضد الصحفيين الأجانب، سيموني ترايني، وستيفاني باتيستيني، اللذين عبرا الحدود الروسية بشكل غير قانوني وقاما بالتصوير في مدينة سودجا في مقاطعة كورسك.وجاء في البيان: "فتح جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، قضية جنائية ويحقق فيها بموجب الجزء 3 من المادة 322 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ضد الصحفيين الأجانب سيموني ترايني وستيفاني باتيستيني، اللذين عبرا حدود دولة روسيا الاتحادية بشكل غير قانوني، وقاما بتصوير فيديو على أراضي بلدة سودجا في مقاطعة كورسك".بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تقييم قانوني للمواد الموزعة في وسائل الإعلام والتي تشير إلى وجود المراسل الأجنبي، نيك بيتون والش، على أراضي نقطة تفتيش سودجا الروسية، وسيتم على أساس نتائجه اتخاذ قرار إجرائي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو، خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية عسكرية روسية، إذ خُطط لتفجير سيارته بقنبلة محلية الصنع.الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونيةالأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
فتح قضية جنائية ضد صحفيين أجانب عبروا الأراضي الروسية بطريقة غير شرعية
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم فتح قضية جنائية ضد صحفيين أجانب عبروا الأراضي الروسية بطريقة غير شرعية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إنه فتح قضية جنائية ضد الصحفيين الأجانب، سيموني ترايني، وستيفاني باتيستيني، اللذين عبرا الحدود الروسية بشكل غير قانوني وقاما بالتصوير في مدينة سودجا في مقاطعة كورسك.
وجاء في البيان: "فتح جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، قضية جنائية ويحقق فيها بموجب الجزء 3 من المادة 322 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ضد الصحفيين الأجانب سيموني ترايني وستيفاني باتيستيني، اللذين عبرا حدود دولة روسيا الاتحادية بشكل غير قانوني، وقاما بتصوير فيديو على أراضي بلدة سودجا في مقاطعة كورسك".
بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تقييم قانوني للمواد الموزعة في وسائل الإعلام والتي تشير إلى وجود المراسل الأجنبي، نيك بيتون والش، على أراضي نقطة تفتيش سودجا الروسية،
وسيتم على أساس نتائجه اتخاذ قرار إجرائي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي العاصمة موسكو،
خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، ضد رئيس شركة صناعية عسكرية روسية، إذ خُطط لتفجير سيارته بقنبلة محلية الصنع.