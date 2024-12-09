https://sarabic.ae/20241209/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-شبكة-احتيالية-يديرها-إسرائيليان-1095617610.html
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أغلق شبكة دولية، من مراكز الاتصال في روسيا، كانت تعمل لصالح وزير الدفاع الجورجي السابق، مؤسس "مجموعة ميلتون"، (ديفيد)... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T05:07+0000
2024-12-09T05:07+0000
2024-12-09T05:15+0000
روسيا
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واعتقلت قوات الأمن 11 مديرًا وموظفًا في المكاتب الروسية، العاملة كشبكة مراكز اتصال احتيالية.ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، في عام 2022، أرسل قادة الشبكة، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، رسائل مجهولة المصدر حول الإعداد المزعوم لهجمات إرهابية في روسيا.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن حوالي 100 ألف شخص في أكثر من 50 دولة باتوا ضحايا لأنشطة شبكة مراكز الاتصال الاحتيالية المكتشفة في روسيا.ويعمل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على إحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وتتركز جهوده على كشف وإجهاض أنشطة التخريب والتجسس، وغير ذلك من الأنشطة التي تهدد أمن روسيا.الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
https://sarabic.ae/20241029/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض-مشاهد-جديدة-من-مكان-تصفية-المخربين-الأجانب-في-مقاطعة-بريانسك--1094265948.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان
05:07 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 05:15 GMT 09.12.2024)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أغلق شبكة دولية، من مراكز الاتصال في روسيا، كانت تعمل لصالح وزير الدفاع الجورجي السابق، مؤسس "مجموعة ميلتون"، (ديفيد) كيزيراشفيلي.
واعتقلت قوات الأمن 11 مديرًا وموظفًا في المكاتب الروسية، العاملة كشبكة مراكز اتصال احتيالية.
ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، في عام 2022، أرسل قادة الشبكة، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، رسائل مجهولة المصدر حول الإعداد المزعوم لهجمات إرهابية في روسيا.
وكان يدير شبكة مراكز الاتصال الاحتيالية، كيسلمان، وهو مواطن إسرائيلي - أوكراني، وقد تم اعتقاله، ريثما يتم البحث عن تودفا، وهو مواطن إسرائيلي - جورجي.
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن حوالي 100 ألف شخص في أكثر من 50 دولة باتوا ضحايا لأنشطة شبكة مراكز الاتصال الاحتيالية المكتشفة في روسيا.
ويعمل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على إحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وتتركز جهوده على كشف وإجهاض أنشطة التخريب والتجسس، وغير ذلك من الأنشطة التي تهدد أمن روسيا.