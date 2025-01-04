https://sarabic.ae/20250104/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-4-مواطنين-روس-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-بمدينة-يكاترينبورغ-الروسية-1096471818.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لهجوم إرهابي بمدينة يكاترينبورغ الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لهجوم إرهابي بمدينة يكاترينبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوات ناسفة في مناطق تجمع للمواطنين بمدينة... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T12:56+0000
2025-01-04T12:56+0000
2025-01-04T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وذكر الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان "قامت قوات الأمن الفيدرالي الروسية باعتقال 4 مواطنين روس مواليد 2007 و2008 يشاركون أفكار منظمات إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية، كما خطط هؤلاء لهجوم إرهابي بمناطق تجمهر المواطنين بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية باستخدام عبوات ناسفة صنعوها بأنفسهم".وأضاف الأمن الفيدرالي الروسي أن اثنين منهم خططوا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك.وجاء في البيان أنه تم العثور بحوزتهم على مكونات عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال تحتوي على تعليمات تصنيعها.وأضاف البيان، أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع الروسية".
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روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لهجوم إرهابي بمدينة يكاترينبورغ الروسية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال 4 مواطنين روس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوات ناسفة في مناطق تجمع للمواطنين بمدينة يكاترينبورغ الروسية.
وذكر الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان "قامت قوات الأمن الفيدرالي الروسية باعتقال 4 مواطنين روس مواليد 2007 و2008 يشاركون أفكار منظمات إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية، كما خطط هؤلاء لهجوم إرهابي بمناطق تجمهر المواطنين بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية باستخدام عبوات ناسفة صنعوها بأنفسهم".
وأضاف الأمن الفيدرالي الروسي أن اثنين منهم خططوا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك.
وجاء في البيان أنه تم العثور بحوزتهم على مكونات عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال تحتوي على تعليمات تصنيعها.
وتصدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان، أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسؤول بوزارة الدفاع الروسية".