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الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T14:38+0000
2024-12-30T14:38+0000
2024-12-30T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 30 ديسمبر/كانون الأول، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "حاليًا، يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".وأكد البيان أنه سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
14:38 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 14:58 GMT 30.12.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 30 ديسمبر/كانون الأول، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأوضح البيان أنه "وفي المقابل، تم نقل 150 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "حاليًا، يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".
وأكد البيان أنه سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأوضح البيان أن الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة إنسانية لإتمام عملية التبادل.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.