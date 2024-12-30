https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-إعادة-150-جنديا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1096338428.html

الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا

الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T14:38+0000

2024-12-30T14:38+0000

2024-12-30T14:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أخبار الإمارات العربية المتحدة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 30 ديسمبر/كانون الأول، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "حاليًا، يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".وأكد البيان أنه سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو

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