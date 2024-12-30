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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-إعادة-150-جنديا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1096338428.html
الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T14:38+0000
2024-12-30T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 30 ديسمبر/كانون الأول، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "حاليًا، يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".وأكد البيان أنه سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا

14:38 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 14:58 GMT 30.12.2024)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الجنود الأسرى مع عائلاتهم في خارتسيسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا
لقاء الجنود الأسرى مع عائلاتهم في خارتسيسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 30 ديسمبر/كانون الأول، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأوضح البيان أنه "وفي المقابل، تم نقل 150 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "حاليًا، يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
08:42 GMT
وأكد البيان أنه سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأوضح البيان أن الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة إنسانية لإتمام عملية التبادل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
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