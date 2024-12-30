https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الظروف غير مهيأة حاليًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T08:42+0000
2024-12-30T08:42+0000
2024-12-30T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاب بيسكوف: "لا".وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html
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روسيا, العالم
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الظروف غير مهيأة حاليًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله.
وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاب بيسكوف: "لا".
وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة، معلقًا على رفض كييف لاقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للسلام: "الوضع هنا لا يتغير، نظام كييف لا يريد المفاوضات ويرفضها، وحتى الآن، لم يظهر أي رغبة في تغيير هذا الحظر القانوني، لذلك، فإن الوضع هنا ثابت".
وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.