https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html

الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا

الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الظروف غير مهيأة حاليًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T08:42+0000

2024-12-30T08:42+0000

2024-12-30T08:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاب بيسكوف: "لا".وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو

https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html

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