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الجيش الروسي يحرر بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الظروف غير مهيأة حاليًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T08:42+0000
2024-12-30T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاب بيسكوف: "لا".وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html
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روسيا, العالم

الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا

08:42 GMT 30.12.2024
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الظروف غير مهيأة حاليًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله.
وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاب بيسكوف: "لا".
وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة، معلقًا على رفض كييف لاقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للسلام: "الوضع هنا لا يتغير، نظام كييف لا يريد المفاوضات ويرفضها، وحتى الآن، لم يظهر أي رغبة في تغيير هذا الحظر القانوني، لذلك، فإن الوضع هنا ثابت".

وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
28 ديسمبر, 17:43 GMT
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:44 GMT
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