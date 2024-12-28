https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html
إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة فايننشال تايمز، أنه قد يجبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الرئاسية، أوكرانيا على الموافقة على اتفاق سلام دون ضمانات أمنية،... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T17:43+0000
2024-12-28T17:43+0000
2024-12-28T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن "طبيعة ترامب التي لا معنى لها، ورغبته في تجنب الحرب وازدرائه للحلفاء الديمقراطيين، ستقود الولايات المتحدة إلى تسهيل صفقات كبرى مع روسيا والصين... وسوف تركز أمريكا على تأكيد هيمنتها في منطقتها، والتجول في المكسيك وكندا، إن اعتزامه الاستيلاء على قناة بنما وغرينلاند سيجبر أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلام دون دعمه بضمانات أمنية، وسوف يخفف العقوبات ضد روسيا".وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".
https://sarabic.ae/20241228/بوتين-يوافق-على-استراتيجية-جديدة-لمكافحة-التطرف-في-روسيا-1096287352.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
كتبت صحيفة فايننشال تايمز، أنه قد يجبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الرئاسية، أوكرانيا على الموافقة على اتفاق سلام دون ضمانات أمنية، وقد يخفف أيضا العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن "طبيعة ترامب التي لا معنى لها، ورغبته في تجنب الحرب وازدرائه للحلفاء الديمقراطيين، ستقود الولايات المتحدة إلى تسهيل صفقات كبرى مع روسيا والصين... وسوف تركز أمريكا على تأكيد هيمنتها في منطقتها، والتجول في المكسيك وكندا، إن اعتزامه الاستيلاء على قناة بنما وغرينلاند سيجبر أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلام دون دعمه بضمانات أمنية، وسوف يخفف العقوبات ضد روسيا".
وفيما يتعلق بمسألة العلاقات مع الصين، ترى الصحيفة أن ترامب قد يخفف القيود التكنولوجية والرسوم الجمركية مقابل تصدير البضائع الأمريكية إلى الصين.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب متحدثًا في مقر إقامته في مارالاجو: "نحاول وقف الحرب، تلك الحرب الرهيبة المروعة التي تدور رحاها في أوكرانيا".
وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".