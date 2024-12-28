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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عرب بوينت بودكاست
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12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html
إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة فايننشال تايمز، أنه قد يجبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الرئاسية، أوكرانيا على الموافقة على اتفاق سلام دون ضمانات أمنية،... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T17:43+0000
2024-12-28T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن "طبيعة ترامب التي لا معنى لها، ورغبته في تجنب الحرب وازدرائه للحلفاء الديمقراطيين، ستقود الولايات المتحدة إلى تسهيل صفقات كبرى مع روسيا والصين... وسوف تركز أمريكا على تأكيد هيمنتها في منطقتها، والتجول في المكسيك وكندا، إن اعتزامه الاستيلاء على قناة بنما وغرينلاند سيجبر أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلام دون دعمه بضمانات أمنية، وسوف يخفف العقوبات ضد روسيا".وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".
https://sarabic.ae/20241228/بوتين-يوافق-على-استراتيجية-جديدة-لمكافحة-التطرف-في-روسيا-1096287352.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية

17:43 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كتبت صحيفة فايننشال تايمز، أنه قد يجبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الرئاسية، أوكرانيا على الموافقة على اتفاق سلام دون ضمانات أمنية، وقد يخفف أيضا العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن "طبيعة ترامب التي لا معنى لها، ورغبته في تجنب الحرب وازدرائه للحلفاء الديمقراطيين، ستقود الولايات المتحدة إلى تسهيل صفقات كبرى مع روسيا والصين... وسوف تركز أمريكا على تأكيد هيمنتها في منطقتها، والتجول في المكسيك وكندا، إن اعتزامه الاستيلاء على قناة بنما وغرينلاند سيجبر أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلام دون دعمه بضمانات أمنية، وسوف يخفف العقوبات ضد روسيا".
وفيما يتعلق بمسألة العلاقات مع الصين، ترى الصحيفة أن ترامب قد يخفف القيود التكنولوجية والرسوم الجمركية مقابل تصدير البضائع الأمريكية إلى الصين.
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
بوتين يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا
16:49 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب متحدثًا في مقر إقامته في مارالاجو: "نحاول وقف الحرب، تلك الحرب الرهيبة المروعة التي تدور رحاها في أوكرانيا".
وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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