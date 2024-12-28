https://sarabic.ae/20241228/بوتين-يوافق-على-استراتيجية-جديدة-لمكافحة-التطرف-في-روسيا-1096287352.html
بوتين يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا
بوتين يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T16:49+0000
2024-12-28T16:49+0000
2024-12-28T16:49+0000
روسيا
العالم
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ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا، أقرر الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا".ويشار بشكل منفصل إلى التهديد الذي تمثله المنظمات المتطرفة التي تحفز الصراعات الرامية إلى فصل جزء من الأراضي الروسية.كما أكدت الوثيقة القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا ومنع النازيين الجدد من دخول روسيا من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف.وتحدث رئيس وزارة الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف عن موضوع تطوير الصناعة الدفاعية، وتحدث رئيس وزارة الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف في موضوع مكافحة التطرف.
https://sarabic.ae/20241228/روسيا-توسع-قائمة-حظر-الدخول-لممثلي-الاتحاد-الأوروبي-ردا-على-الحزمة-الـ15-من-العقوبات--1096282602.html
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روسيا, العالم
بوتين يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا.
ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا، أقرر الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا".
تحتوي الإستراتيجية على 72 نقطة، مقسمة إلى ثمانية فصول، وتسرد الوثيقة أحكامًا عامة وتحتوي أيضًا على تقييم للمصادر الرئيسية للتهديدات المتطرفة في البلاد، وفقا للبوابة.
ويشار بشكل منفصل إلى التهديد الذي تمثله المنظمات المتطرفة التي تحفز الصراعات الرامية إلى فصل جزء من الأراضي الروسية.
كما أكدت الوثيقة القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا ومنع النازيين الجدد من دخول روسيا من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف.
في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ناقش فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تطوير المجمع الصناعي العسكري ومكافحة التطرف.
وتحدث رئيس وزارة الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف عن موضوع تطوير الصناعة الدفاعية، وتحدث رئيس وزارة الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف في موضوع مكافحة التطرف.