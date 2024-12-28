روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241228/روسيا-توسع-قائمة-حظر-الدخول-لممثلي-الاتحاد-الأوروبي-ردا-على-الحزمة-الـ15-من-العقوبات--1096282602.html
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو، ردا على الحزمة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت بتوسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T14:07+0000
2024-12-28T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والذين، وفقاً للقانون الفيدرالي "بشأن نظام مغادرة روسيا الاتحادية ودخول روسيا الاتحادية" بتاريخ 15 آب/أغسطس 1996 رقم 114، يُحظر الدخول إلى أراضي دولتنا".وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.
https://sarabic.ae/20241228/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096271851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات

14:07 GMT 28.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو، ردا على الحزمة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت بتوسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، الممنوعون من دخول روسيا.
وجاء في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والذين، وفقاً للقانون الفيدرالي "بشأن نظام مغادرة روسيا الاتحادية ودخول روسيا الاتحادية" بتاريخ 15 آب/أغسطس 1996 رقم 114، يُحظر الدخول إلى أراضي دولتنا".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات التي فرضتها أستراليا على الشخصيات وكيانات قانونية الروسية.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:52 GMT
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".
وأكد البيان أن "العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر".
وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала