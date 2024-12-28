https://sarabic.ae/20241228/روسيا-توسع-قائمة-حظر-الدخول-لممثلي-الاتحاد-الأوروبي-ردا-على-الحزمة-الـ15-من-العقوبات--1096282602.html
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو، ردا على الحزمة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت بتوسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T14:07+0000
2024-12-28T14:07+0000
2024-12-28T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والذين، وفقاً للقانون الفيدرالي "بشأن نظام مغادرة روسيا الاتحادية ودخول روسيا الاتحادية" بتاريخ 15 آب/أغسطس 1996 رقم 114، يُحظر الدخول إلى أراضي دولتنا".وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.
https://sarabic.ae/20241228/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096271851.html
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روسيا
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو، ردا على الحزمة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت بتوسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، الممنوعون من دخول روسيا.
وجاء في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والذين، وفقاً للقانون الفيدرالي "بشأن نظام مغادرة روسيا الاتحادية ودخول روسيا الاتحادية" بتاريخ 15 آب/أغسطس 1996 رقم 114، يُحظر الدخول إلى أراضي دولتنا".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات التي فرضتها أستراليا على الشخصيات وكيانات قانونية الروسية.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".
وأكد البيان أن "العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر".
وأشار إلى أن أستراليا لا تنوي التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة على روسيا.