https://sarabic.ae/20241228/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096271851.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدها خسائر فادحة... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:52+0000
2024-12-28T09:52+0000
2024-12-28T10:01+0000
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي وتشكيلات المرتزقة الأجانب في مناطق فولشانسك وليبتسي وسلاتينو ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 عسكريًا، ومركبة ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ميداني.وبلغت خسائر العدو أكثر من 440 عسكريًا، وعددا من المدرعات ومدافع ذاتية الدفع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "زاخيست" و"إنكلاف"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الدفاع الأرضي في مناطق بيلوغوروفكا، وأوسبينوفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 260 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومحطة حرب إلكترونية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:52 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 28.12.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي وتشكيلات المرتزقة الأجانب في مناطق فولشانسك وليبتسي وسلاتينو ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 عسكريًا، ومركبة ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ميداني.
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق زابادنوي ودفوريشنايا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 440 عسكريًا، وعددا من المدرعات ومدافع ذاتية الدفع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "زاخيست" و"إنكلاف"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الدفاع الأرضي في مناطق بيلوغوروفكا، وأوسبينوفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 260 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومحطة حرب إلكترونية.