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بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ... فيديو
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بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ... فيديو
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T16:37+0000
2024-12-26T16:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، أن "روسيا تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا".وأكد بوتين على أنه " ستواصل روسيا تحقيق جميع أهداف قوات العمليات الخاصة في عام 2025، وهذه هي المهمة الأولى".ووفقا له، فإنه "يتلقى كل يوم "ليلا ونهارا" معلومات حول الوضع في الجبهة".ووصف بوتين رفاهية الشعب الروسي بأنها الأولوية الرئيسية للسلطات، كما أشار إلى أنه " نعول على مزيد من النمو في دخل السكان في العام الجديد".كما أضاف بوتين أن" الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4% تقريبًا خلال عام 2024"، وأشار إلى أنه "قد يكون النمو الاقتصادي في روسيا في عام 2025 أقل قليلاً من عام 2024، لكن مثل هذا المعدل السريع ليس ضرورياً".ونوه الرئيس الروسي أنه "يمكننا استخدام "أوريشنيك" مرة أخرى إذا لزم الأمر لكننا لسنا في عجلة من أمرنا".كما أشار بوتين إلى أن "روسيا لا تعارض أن تكون سلوفاكيا مكانًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا".
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحافيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحافيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبورغ
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روسيا, فلاديمير بوتين, видео
روسيا, فلاديمير بوتين, видео

بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ... فيديو

16:37 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 26.12.2024)
© Ruptly
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، أن "روسيا تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
وأكد بوتين على أنه " ستواصل روسيا تحقيق جميع أهداف قوات العمليات الخاصة في عام 2025، وهذه هي المهمة الأولى".
ووفقا له، فإنه "يتلقى كل يوم "ليلا ونهارا" معلومات حول الوضع في الجبهة".
ووصف بوتين رفاهية الشعب الروسي بأنها الأولوية الرئيسية للسلطات، كما أشار إلى أنه " نعول على مزيد من النمو في دخل السكان في العام الجديد".
كما أضاف بوتين أن" الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4% تقريبًا خلال عام 2024"، وأشار إلى أنه "قد يكون النمو الاقتصادي في روسيا في عام 2025 أقل قليلاً من عام 2024، لكن مثل هذا المعدل السريع ليس ضرورياً".
ونوه الرئيس الروسي أنه "يمكننا استخدام "أوريشنيك" مرة أخرى إذا لزم الأمر لكننا لسنا في عجلة من أمرنا".
كما أشار بوتين إلى أن "روسيا لا تعارض أن تكون سلوفاكيا مكانًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا".
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