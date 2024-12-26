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القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بوتين: أثبت الاتحاد الأوراسي في ترسيخ مكانته كمركز الاكتفاء الذاتي في عالم جديد متعدد الأقطاب
بوتين: أثبت الاتحاد الأوراسي في ترسيخ مكانته كمركز الاكتفاء الذاتي في عالم جديد متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أثبت نفسه كأحد المراكز المستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم الناشئ متعدد الأقطاب،... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T10:34+0000
2024-12-26T10:45+0000
روسيا
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قال بوتين في اجتماع المجلس: "لقد أثبت اتحادنا مكانته كأحد المراكز المستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ ويواصل التطور بشكل ديناميكي. وتساهم أنشطة الاتحاد الأوراسي في توسيع نطاق التبادلات التجارية والاستثمارية، وبناء الاتصالات التجارية، وتعميق العلاقات التعاونية. والشيء الرئيسي هو أن التعاون التكامل يجلب منافع حقيقية لكل عضو من أعضاء اتحادنا".وأضاف: "أود أن أؤكد أن روسيا تقدر بشدة التعاون متعدد الأوجه المفيد للجانبين مع الشركاء في المجموعة الاقتصادية الأوراسية، ونحن مهتمون بصدق بتكثيف العمل المشترك لتعزيز رابطة التكامل لدينا بشكل شامل".وأشار إلى أن روسيا تقدر التعاون مع شركاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومهتمة بتكامل العمل.وينعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بمشاركة قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك الرئيس الروسي، في مجمع منتجع إيجورا في منطقة لينينغراد، بالقرب من سان بطرسبرغ.يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، مع رؤساء الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، وكذلك الدول المراقبة الممثلة، أوزبكستان وكوبا، تشكيل أسواق مشتركة للغاز والمنتجات البترولية، وتوجهات الأنشطة الدولية للعام المقبل وميزانية المنظمة.
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روسيا

بوتين: أثبت الاتحاد الأوراسي في ترسيخ مكانته كمركز الاكتفاء الذاتي في عالم جديد متعدد الأقطاب

10:34 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 10:45 GMT 26.12.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أثبت نفسه كأحد المراكز المستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم الناشئ متعدد الأقطاب، والذي يواصل التطور.
قال بوتين في اجتماع المجلس: "لقد أثبت اتحادنا مكانته كأحد المراكز المستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ ويواصل التطور بشكل ديناميكي. وتساهم أنشطة الاتحاد الأوراسي في توسيع نطاق التبادلات التجارية والاستثمارية، وبناء الاتصالات التجارية، وتعميق العلاقات التعاونية. والشيء الرئيسي هو أن التعاون التكامل يجلب منافع حقيقية لكل عضو من أعضاء اتحادنا".
وأضاف: "أود أن أؤكد أن روسيا تقدر بشدة التعاون متعدد الأوجه المفيد للجانبين مع الشركاء في المجموعة الاقتصادية الأوراسية، ونحن مهتمون بصدق بتكثيف العمل المشترك لتعزيز رابطة التكامل لدينا بشكل شامل".
وأشار إلى أن روسيا تقدر التعاون مع شركاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومهتمة بتكامل العمل.
وينعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بمشاركة قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك الرئيس الروسي، في مجمع منتجع إيجورا في منطقة لينينغراد، بالقرب من سان بطرسبرغ.
يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، مع رؤساء الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، وكذلك الدول المراقبة الممثلة، أوزبكستان وكوبا، تشكيل أسواق مشتركة للغاز والمنتجات البترولية، وتوجهات الأنشطة الدولية للعام المقبل وميزانية المنظمة.
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