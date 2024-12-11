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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
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هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
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https://sarabic.ae/20241211/بوتين-رئيس-الإمارات-العربية-المتحدة-يولي-أهمية-كبيرة-لتطوير-الذكاء-الاصطناعي-1095701345.html
بوتين: رئيس الإمارات العربية المتحدة يولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي
بوتين: رئيس الإمارات العربية المتحدة يولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، يولي اهتماما وأهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وجهوده في هذا... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T16:35+0000
2024-12-11T16:35+0000
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وقال بوتين خلال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي: "أود أن أشير إلى أنني أعرف ذلك من خلال اتصالاتي الشخصية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يولي الرئيس السيد آل نهيان اهتمامًا كبيرًا بهذا (تطوير الذكاء الاصطناعي) ويعلق أهمية كبيرة".وتابع: "نحن نعلم ما هو مستوى التصنيف الدولي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، ونعلم أن بلدكم على سلم التصنيف هذا قد حقق ببساطة إنجازات مذهلة، ووصل إلى ارتفاعات مذهلة، وقفز ببساطة عدة مراحل، وصعد إلى عدة مراكز".وفي السياق ذاته، أعرب بوتين، عن ثقته في أن روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالم.وصف بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالشخص الذي يتطلع إلى المستقبل، مشيرا إلى أنه (مودي) يعمل على دفع بلاده نحو التكنولوجيا المتقدمة ولدينا دائما معه اجتماعات منتظمة.وقال: "هذا هو (مودي) الشخص الذي يتطلع إلى المستقبل، وهذا يمكن قوله بشكل مؤكد. نحن نتحدث عن هذه الفرص طوال الوقت، يحاول رئيس الوزراء، من مستواه، باستمرار دفع تنمية الهند نحو التكنولوجيا المتقدمة".وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي.بوتين: روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالمدولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها
https://sarabic.ae/20241211/بوتين-يشارك-في-الجلسة-العامة-للمؤتمر-الدولي-رحلة-الذكاء-الاصطناعي-2024-1095697317.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

بوتين: رئيس الإمارات العربية المتحدة يولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي

16:35 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، يولي اهتماما وأهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وجهوده في هذا المجال تؤتي ثمارها وقد وصلت البلاد إلى آفاق مذهلة.
وقال بوتين خلال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي: "أود أن أشير إلى أنني أعرف ذلك من خلال اتصالاتي الشخصية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يولي الرئيس السيد آل نهيان اهتمامًا كبيرًا بهذا (تطوير الذكاء الاصطناعي) ويعلق أهمية كبيرة".

وأضاف بوتين: "الجهود (التي يبذلها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان) في هذا الاتجاه لإدخال الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة وجهوده في هذا المجال تؤتي ثمارها".

بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي رحلة الذكاء الاصطناعي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بوتين: روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالم
14:38 GMT
وتابع: "نحن نعلم ما هو مستوى التصنيف الدولي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، ونعلم أن بلدكم على سلم التصنيف هذا قد حقق ببساطة إنجازات مذهلة، ووصل إلى ارتفاعات مذهلة، وقفز ببساطة عدة مراحل، وصعد إلى عدة مراكز".
وفي السياق ذاته، أعرب بوتين، عن ثقته في أن روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالم.

وقال: "تجربة بلادنا في التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي مرغوبة في مختلف دول العالم اليوم، في دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وشركائنا من رابطة الدول المستقلة ومنظمة التعاون الأوراسية ومنظمة "شنغهاي" للتعاون و"بريكس" وغيرها من الاتحادات، ممن يشكلون قطاعًا اقتصاديًا واعدًا لتطبيق هذه الابتكارات. ومن المؤكد أن روسيا تشاركهم وتدعم سعيهم للتنمية. وتعتزم الشركات المحلية الروسية مواصلة خلق منتجات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحاجتها الذاتية وللعالم أجمع".

وصف بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالشخص الذي يتطلع إلى المستقبل، مشيرا إلى أنه (مودي) يعمل على دفع بلاده نحو التكنولوجيا المتقدمة ولدينا دائما معه اجتماعات منتظمة.
وقال: "هذا هو (مودي) الشخص الذي يتطلع إلى المستقبل، وهذا يمكن قوله بشكل مؤكد. نحن نتحدث عن هذه الفرص طوال الوقت، يحاول رئيس الوزراء، من مستواه، باستمرار دفع تنمية الهند نحو التكنولوجيا المتقدمة".
وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي.
بوتين: روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالم
دولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها
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