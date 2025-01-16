https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يعترف-بجريمة-قتل-بحق-مدني-في-دونيتسك-بعد-مشادة-كلامية-فيديو-1096842352.html
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، يفغيني لوبينيتس، بجريمة قتل بحق مدني في كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد مشادة... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T13:38+0000
2025-01-16T13:38+0000
2025-01-16T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لوبينيتس لوكالة "سبوتنيك": "ذهبنا للحصول على المؤن، الطعام والماء واللحم المطهي والمعكرونة، بدأ الرجل (المدني) بالقول: "أيًا كان مذاقه أفضل، فهو ملكي"، وبسبب هذا، نشأت مشادة كلامية بيننا".وتابع: "حاولت تهدئته، مسدسي لم يكن في وضع الأمان، ضغطت على الزناد وسمعنا رصاصة، سقط الرجل، وأردت مساعدته، لكن كان قد فات الأوان".وأوضح لوبينيتس أن وظيفته "كانت هي مراقبة حركة القوات والمعدات الروسية".وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكرانيأسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-عن-سرقة-الضباط-لأموال-الجنود-بسبب-إدمان-القمار-1096836484.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
13:38 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 16.01.2025)
اعترف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، يفغيني لوبينيتس، بجريمة قتل بحق مدني في كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد مشادة كلامية.
وقال لوبينيتس لوكالة "سبوتنيك
": "ذهبنا للحصول على المؤن، الطعام والماء واللحم المطهي والمعكرونة، بدأ الرجل (المدني) بالقول: "أيًا كان مذاقه أفضل، فهو ملكي"، وبسبب هذا، نشأت مشادة كلامية بيننا".
وتابع: "حاولت تهدئته، مسدسي لم يكن في وضع الأمان، ضغطت على الزناد وسمعنا رصاصة، سقط الرجل، وأردت مساعدته، لكن كان قد فات الأوان".
وأضاف: "لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل من جانب زملائي الجنود، لم أر ذلك، ولم ألاحظه، حدث الموقف عندما ذهبنا في جولة".
وأوضح لوبينيتس أن وظيفته "كانت هي مراقبة حركة القوات والمعدات الروسية".
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"
، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.