https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-عن-سرقة-الضباط-لأموال-الجنود-بسبب-إدمان-القمار-1096836484.html
أسير أوكراني يكشف عن سرقة الضباط لأموال الجنود بسبب "إدمان القمار"
أسير أوكراني يكشف عن سرقة الضباط لأموال الجنود بسبب "إدمان القمار"
سبوتنيك عربي
أفاد أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، بأن أفراد الجيش الأوكراني يلعبون بنشاط بألعاب الكازينو (القمار) عبر الإنترنت، ويقوم الضباط... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T12:19+0000
2025-01-16T12:19+0000
2025-01-16T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك"، إن القائد السابق لوحدته، الملازم زابيياكا، يعاني من "إدمان القمار".وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكرانيأسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-مصير-موظفي-التجنيد-العسكري-الإجباري-بعد-انتهاء-الصراع-فيديو-1096834103.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أسير أوكراني يكشف عن سرقة الضباط لأموال الجنود بسبب "إدمان القمار"
أفاد أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، بأن أفراد الجيش الأوكراني يلعبون بنشاط بألعاب الكازينو (القمار) عبر الإنترنت، ويقوم الضباط بسرقة أموال الجنود بسبب إدمانهم.
وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك
"، إن القائد السابق لوحدته، الملازم زابيياكا، يعاني من "إدمان القمار".
وقال الأسير: "لقد اقترض (الملازم) أموالاً من الجنود، مبالغ كبيرة، ولعب ألعاب الكازينو (القمار) على هاتفه، ثم حدث شيء ما، تم اختراق هاتفه، ثم حدث خطأ ما، ومع كل هذا تم إرساله إلى نقطة أخرى، لفترة طويلة من الزمن، ولم يرد للناس أموالها".
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"
، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.