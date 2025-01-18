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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/كيف-ينظر-البريطانيون-والفرنسيون-إلى-الأوكرانيين-أسير-يكشف-حقيقة-الوضع----1096894862.html
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
سبوتنيك عربي
كشف أسير أوكراني من قوات حرس الحدود التابعة لقوات نظام كييف، اليوم السبت، عن النظرة الدونية التي ينظر بها البريطانيون والفرنسيون إلى المواطنين الأوكرانيين. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T07:32+0000
2025-01-18T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ألكسندر بيتشكو، الأسير الأوكراني والمفتش في خدمة الحدود الحكومية من الفئة الثانية، لقوات الأمن الروسية، إن "سكان بريطانيا وفرنسا يعتبرون المواطنين الأوكرانيين أشخاصا أدنى منزلة".جاء هذا التصريح، بعد أن ذكر مصدر في قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن مجموعة مؤلفة من 6 عناصر من حرس الحدود الأوكرانية، استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع مقاطعة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بينهم بيتشكو، الذي تدرب في القاعدة العسكرية البريطانية "وارسكاب" في كمبريا، وفي مركز التدريب الرئيسي للقوات البرية الفرنسية "لا كورتين".وكما أفاد بيتشكو، فإن مدربي حلف شمال الأطلسي في قاعدة "وارسكاب" وفي "لا كورتينا"، يستخدمون عند تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أساليب قديمة لا تتوافق مع حقائق الصراعات العسكرية الحديثة، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة.وأشار الأسير الأوكراني إلى أن الأوروبيين لا يفهمون كيفية العمل في الظروف الجديدة. واختتم بيتشكو بأن التدريب في "وارسكاب" كان مجرد دورة للمبتدئين.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250117/أسير-من-حرس-الحدود-الأوكراني-يكشف-عن-سبب-قيام-نظام-كييف-بحرق-جثث-العسكريين-التابعين-له----1096855992.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع

07:32 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى حرب
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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كشف أسير أوكراني من قوات حرس الحدود التابعة لقوات نظام كييف، اليوم السبت، عن النظرة الدونية التي ينظر بها البريطانيون والفرنسيون إلى المواطنين الأوكرانيين.
وقال ألكسندر بيتشكو، الأسير الأوكراني والمفتش في خدمة الحدود الحكومية من الفئة الثانية، لقوات الأمن الروسية، إن "سكان بريطانيا وفرنسا يعتبرون المواطنين الأوكرانيين أشخاصا أدنى منزلة".
جاء هذا التصريح، بعد أن ذكر مصدر في قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن مجموعة مؤلفة من 6 عناصر من حرس الحدود الأوكرانية، استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع مقاطعة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بينهم بيتشكو، الذي تدرب في القاعدة العسكرية البريطانية "وارسكاب" في كمبريا، وفي مركز التدريب الرئيسي للقوات البرية الفرنسية "لا كورتين".

وقال بيتشكو: "لقد سافرت حول العالم، ورأيت بريطانيا وفرنسا، وكيف يعاملنا الناس، ليس مثل السكان الأصليين، بل مثل نوع مختلف من البشر"، وأضاف أنه "من الصعب إيجاد لغة مشتركة مع هذه الدول البريطانية والأوروبية".

أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له
أمس, 06:41 GMT
وكما أفاد بيتشكو، فإن مدربي حلف شمال الأطلسي في قاعدة "وارسكاب" وفي "لا كورتينا"، يستخدمون عند تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أساليب قديمة لا تتوافق مع حقائق الصراعات العسكرية الحديثة، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة.
وأشار الأسير الأوكراني إلى أن الأوروبيين لا يفهمون كيفية العمل في الظروف الجديدة. واختتم بيتشكو بأن التدريب في "وارسكاب" كان مجرد دورة للمبتدئين.
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
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Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:51 GMT
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