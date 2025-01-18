https://sarabic.ae/20250118/كيف-ينظر-البريطانيون-والفرنسيون-إلى-الأوكرانيين-أسير-يكشف-حقيقة-الوضع----1096894862.html
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
سبوتنيك عربي
كشف أسير أوكراني من قوات حرس الحدود التابعة لقوات نظام كييف، اليوم السبت، عن النظرة الدونية التي ينظر بها البريطانيون والفرنسيون إلى المواطنين الأوكرانيين. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T07:32+0000
2025-01-18T07:32+0000
2025-01-18T07:32+0000
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وقال ألكسندر بيتشكو، الأسير الأوكراني والمفتش في خدمة الحدود الحكومية من الفئة الثانية، لقوات الأمن الروسية، إن "سكان بريطانيا وفرنسا يعتبرون المواطنين الأوكرانيين أشخاصا أدنى منزلة".جاء هذا التصريح، بعد أن ذكر مصدر في قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن مجموعة مؤلفة من 6 عناصر من حرس الحدود الأوكرانية، استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع مقاطعة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بينهم بيتشكو، الذي تدرب في القاعدة العسكرية البريطانية "وارسكاب" في كمبريا، وفي مركز التدريب الرئيسي للقوات البرية الفرنسية "لا كورتين".وكما أفاد بيتشكو، فإن مدربي حلف شمال الأطلسي في قاعدة "وارسكاب" وفي "لا كورتينا"، يستخدمون عند تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أساليب قديمة لا تتوافق مع حقائق الصراعات العسكرية الحديثة، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة.وأشار الأسير الأوكراني إلى أن الأوروبيين لا يفهمون كيفية العمل في الظروف الجديدة. واختتم بيتشكو بأن التدريب في "وارسكاب" كان مجرد دورة للمبتدئين.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250117/أسير-من-حرس-الحدود-الأوكراني-يكشف-عن-سبب-قيام-نظام-كييف-بحرق-جثث-العسكريين-التابعين-له----1096855992.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
كشف أسير أوكراني من قوات حرس الحدود التابعة لقوات نظام كييف، اليوم السبت، عن النظرة الدونية التي ينظر بها البريطانيون والفرنسيون إلى المواطنين الأوكرانيين.
وقال ألكسندر بيتشكو، الأسير الأوكراني والمفتش في خدمة الحدود الحكومية من الفئة الثانية، لقوات الأمن الروسية، إن "سكان بريطانيا وفرنسا يعتبرون المواطنين الأوكرانيين أشخاصا أدنى منزلة".
جاء هذا التصريح، بعد أن ذكر مصدر في قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن مجموعة مؤلفة من 6 عناصر من حرس الحدود الأوكرانية، استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع مقاطعة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بينهم بيتشكو، الذي تدرب في القاعدة العسكرية البريطانية "وارسكاب" في كمبريا، وفي مركز التدريب الرئيسي للقوات البرية الفرنسية "لا كورتين".
وقال بيتشكو: "لقد سافرت حول العالم، ورأيت بريطانيا وفرنسا، وكيف يعاملنا الناس، ليس مثل السكان الأصليين، بل مثل نوع مختلف من البشر"، وأضاف أنه "من الصعب إيجاد لغة مشتركة مع هذه الدول البريطانية والأوروبية".
وكما أفاد بيتشكو، فإن مدربي حلف شمال الأطلسي في قاعدة "وارسكاب" وفي "لا كورتينا"، يستخدمون عند تدريب جنود
القوات المسلحة الأوكرانية، أساليب قديمة لا تتوافق مع حقائق الصراعات العسكرية الحديثة، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة.
وأشار الأسير الأوكراني
إلى أن الأوروبيين لا يفهمون كيفية العمل في الظروف الجديدة. واختتم بيتشكو بأن التدريب في "وارسكاب" كان مجرد دورة للمبتدئين.