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أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له
أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له
سبوتنيك عربي
كشف أسير من حرس الحدود الأوكراني، اليوم الجمعة، عن أسباب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T06:41+0000
2025-01-17T06:50+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بين السجناء الجندي إيفان كوتس، من مواليد عام 1996، وهو مفتش من الفئة الثانية في خدمة الحدود.وقال كوتس: "هناك الكثير من الجرحى، بل والقتلى أكثر. لا تستطيع محرقة الجثث الثابتة في خاركوف التعامل مع هذا العدد، لذا فقد أحضروا محرقة جثث متحركة. إنهم يحرقون الجثث حتى لا يدفعوا تعويضات لأسر الضحايا".وأضاف كوتس أنهم "يحرقون أيضا المرتزقة الأجانب لإخفاء وجود قواتهم في أوكرانيا".وأكد كوتس أن نظام كييف يحرق جثث أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من أجل تجنب دفع رواتب عائلاتهم، وعدد القتلى مرتفع للغاية لدرجة أن مدينة خاركوف تفتقر إلى القدرة على حرق الجثث محليًا، لذلك تم جلب وحدات حرق الجثث المتنقلة إلى المدينة، وقد أخبر أحد حرس الحدود الأوكرانيين الأسير قوات الأمن الروسية بهذا الأمر.الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا... فيديوالقوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-مصير-موظفي-التجنيد-العسكري-الإجباري-بعد-انتهاء-الصراع-فيديو-1096834103.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له

06:41 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 17.01.2025)
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أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
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كشف أسير من حرس الحدود الأوكراني، اليوم الجمعة، عن أسباب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له.
قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بين السجناء الجندي إيفان كوتس، من مواليد عام 1996، وهو مفتش من الفئة الثانية في خدمة الحدود.
وقال كوتس: "هناك الكثير من الجرحى، بل والقتلى أكثر. لا تستطيع محرقة الجثث الثابتة في خاركوف التعامل مع هذا العدد، لذا فقد أحضروا محرقة جثث متحركة. إنهم يحرقون الجثث حتى لا يدفعوا تعويضات لأسر الضحايا".
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أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
أمس, 11:18 GMT
وأضاف كوتس أنهم "يحرقون أيضا المرتزقة الأجانب لإخفاء وجود قواتهم في أوكرانيا".
وأكد كوتس أن نظام كييف يحرق جثث أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من أجل تجنب دفع رواتب عائلاتهم، وعدد القتلى مرتفع للغاية لدرجة أن مدينة خاركوف تفتقر إلى القدرة على حرق الجثث محليًا، لذلك تم جلب وحدات حرق الجثث المتنقلة إلى المدينة، وقد أخبر أحد حرس الحدود الأوكرانيين الأسير قوات الأمن الروسية بهذا الأمر.
الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا... فيديو
القوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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