https://sarabic.ae/20250117/أسير-من-حرس-الحدود-الأوكراني-يكشف-عن-سبب-قيام-نظام-كييف-بحرق-جثث-العسكريين-التابعين-له----1096855992.html
أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له
أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له
سبوتنيك عربي
كشف أسير من حرس الحدود الأوكراني، اليوم الجمعة، عن أسباب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T06:41+0000
2025-01-17T06:41+0000
2025-01-17T06:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/07/1063216571_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_adcb09fa12a027db86d976d4b92e58fc.jpg
قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بين السجناء الجندي إيفان كوتس، من مواليد عام 1996، وهو مفتش من الفئة الثانية في خدمة الحدود.وقال كوتس: "هناك الكثير من الجرحى، بل والقتلى أكثر. لا تستطيع محرقة الجثث الثابتة في خاركوف التعامل مع هذا العدد، لذا فقد أحضروا محرقة جثث متحركة. إنهم يحرقون الجثث حتى لا يدفعوا تعويضات لأسر الضحايا".وأضاف كوتس أنهم "يحرقون أيضا المرتزقة الأجانب لإخفاء وجود قواتهم في أوكرانيا".وأكد كوتس أن نظام كييف يحرق جثث أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من أجل تجنب دفع رواتب عائلاتهم، وعدد القتلى مرتفع للغاية لدرجة أن مدينة خاركوف تفتقر إلى القدرة على حرق الجثث محليًا، لذلك تم جلب وحدات حرق الجثث المتنقلة إلى المدينة، وقد أخبر أحد حرس الحدود الأوكرانيين الأسير قوات الأمن الروسية بهذا الأمر.الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا... فيديوالقوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-مصير-موظفي-التجنيد-العسكري-الإجباري-بعد-انتهاء-الصراع-فيديو-1096834103.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/07/1063216571_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_ea106676232cca2f9ab21a7f72ce51a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أسير من حرس الحدود الأوكراني يكشف عن سبب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له
06:41 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 17.01.2025)
كشف أسير من حرس الحدود الأوكراني، اليوم الجمعة، عن أسباب قيام نظام كييف بحرق جثث العسكريين التابعين له.
قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف. ومن بين السجناء الجندي إيفان كوتس، من مواليد عام 1996، وهو مفتش من الفئة الثانية في خدمة الحدود.
وقال كوتس: "هناك الكثير من الجرحى، بل والقتلى أكثر. لا تستطيع محرقة الجثث الثابتة في خاركوف التعامل مع هذا العدد، لذا فقد أحضروا محرقة جثث متحركة. إنهم يحرقون الجثث حتى لا يدفعوا تعويضات لأسر الضحايا".
وأضاف كوتس أنهم "يحرقون أيضا المرتزقة الأجانب
لإخفاء وجود قواتهم في أوكرانيا".
وأكد كوتس أن نظام كييف يحرق جثث أفراد
القوات المسلحة الأوكرانية من أجل تجنب دفع رواتب عائلاتهم، وعدد القتلى مرتفع للغاية لدرجة أن مدينة خاركوف تفتقر إلى القدرة على حرق الجثث محليًا، لذلك تم جلب وحدات حرق الجثث المتنقلة إلى المدينة، وقد أخبر أحد حرس الحدود الأوكرانيين الأسير قوات الأمن الروسية بهذا الأمر.