https://sarabic.ae/20250121/ترامب-بوتين-ذكي-ولم-يحترم-بايدن-وزيلينسكي-يريد-السلام-1097018691.html

ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن وزيلينسكي يريد السلام

ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن وزيلينسكي يريد السلام

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي "ذكي جدًا" ولم يحترم سلفه جو بايدن، مشيرًا إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يريد السلام. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

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2025-01-21T23:27+0000

2025-01-21T23:28+0000

ترامب

ترامب

فلاديمير بوتين

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي من البيت الأبيض: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لم يحترم (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن. هو ذكي، ويفهم، ولم يحترم بايدن".وأضاف أن "زيلينسكي يريد السلام. لقد أخبرني بذلك بجدية شديدة. لكن هناك أهمية للمساعدة المتبادلة، لذا سنرى ما سيحدث".وأوضح عندما سئل عن توقيت اجتماع محتمل مع بوتين: "في أي وقت يريد".وقبل أيام، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن موسكو مستعدة للاستماع إلى مقترحات واشنطن بشأن الاتصالات المحتملة بين بوتين وترامب والرد عليها بشكل بناء.وقال أوشاكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "نحن لا نجلس منتظرين، نحن نفهم الوضع برمته ونعلم أنه عاجلاً أم آجلاً سوف نتلقى بعض الإشارات من واشنطن، نحن مستعدون لها، نحن مستعدون للاستماع إلى المقترحات ذات الصلة والرد عليها بشكل بناء".وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، أن تصريح بوتين جاء بمثابة "رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين"، مشيرًا في نفس الوقت، إلى أنه سيكون من الممكن البدء بتنظيم الاتصالات بين بوتين وترامب بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب منصبه رسميًا.وقد فاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وأدى ترامب الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 ديسمبر/كانون الأول، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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ترامب, ترامب, فلاديمير بوتين