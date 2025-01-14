https://sarabic.ae/20250114/مساعد-الرئيس-الروسي-أوكرانيا-لن-تكون-ضمن-أولويات-ترامب-----1096784227.html
مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب
مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي ومساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T14:04+0000
2025-01-14T14:04+0000
2025-01-14T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بالنسبة لإدارة بايدن، كانت أوكرانيا أولوية مطلقة".وتابع: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية قوية للغاية، وقد لا تسمح لدونالد ترامب بتحقيق نواياه بالكامل كرئيس أمريكي".وأضاف: "بالطبع سيحدد الوقت ما إذا كان ترامب سيكون قادرًا على تنفيذ نواياه بالكامل، وكما أظهرت فترة ولايته الأولى، فإن "الدولة العميقة" سيئة السمعة في الولايات المتحدة قوية جدًا، وقد تمنعه من تحقيق نواياه".وأشار باتروشيف إلى أن موسكو لا تستبعد زوال أوكرانيا تماما في عام 2025.وأكد باتروشيف أن روسيا لن تتخلى عن أراضيها الجديدة تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للنقاش.وقال باتروشيف إنه "أمر غير قابل للنقاش. تم دمج الأراضي التي كانت تحكمها كييف في روسيا بإرادة المواطنين وفقًا للقانون الدولي وقوانين روسيا وتشريعات هذه المناطق".وصرح بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي إجراؤها من دون مشاركة الدول الغربية الأخرى، وليس لدى موسكو ما تتحدث عنه مع لندن أو بروكسل.وبحسب باتروشيف، فإن "قيادة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لم يعد لها منذ فترة طويلة الحق في التحدث نيابة عن العديد من أعضائها، مثل هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا ورومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالاستقرار في أوروبا والتي تتخذ موقفا متوازنا فيما يتعلق بروسيا".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب
أعلن العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي ومساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، لكنها لن تكون كذلك بالنسبة لدونالد ترامب، الذي يهتم أكثر بالصين.
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بالنسبة لإدارة بايدن، كانت أوكرانيا أولوية مطلقة".
وأوضح أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب وبايدن عدائية، مضيفا: "لذلك فإن أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب. فهو أكثر قلقا بشأن الصين".
وتابع: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية قوية للغاية، وقد لا تسمح لدونالد ترامب بتحقيق نواياه بالكامل كرئيس أمريكي".
وأضاف: "بالطبع سيحدد الوقت ما إذا كان ترامب سيكون قادرًا على تنفيذ نواياه بالكامل، وكما أظهرت فترة ولايته الأولى، فإن "الدولة العميقة" سيئة السمعة في الولايات المتحدة قوية جدًا، وقد تمنعه من تحقيق نواياه".
وأشار باتروشيف إلى أن موسكو لا تستبعد زوال أوكرانيا تماما في عام 2025.
وقال: "من المقلق بشكل خاص، أن الإكراه العنيف للأيديولوجية النازية الجديدة وكراهية روسيا المسعورة يدمران المدن التي كانت مزدهرة في أوكرانيا، بما في ذلك خاركوف وأوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك، ومن غير المستبعد أن تزول أوكرانيا تمامًا في العام الجاري".
وأكد باتروشيف أن روسيا لن تتخلى عن أراضيها الجديدة تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للنقاش.
وقال باتروشيف إنه "أمر غير قابل للنقاش. تم دمج الأراضي التي كانت تحكمها كييف في روسيا
بإرادة المواطنين وفقًا للقانون الدولي وقوانين روسيا وتشريعات هذه المناطق".
وتابع: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه تربطنا بالشعب الأوكراني علاقة أخوية منذ قرون بغض النظر عن مدى ادعاء نظام كييف المهووس بـ "الأوكرانية" خلاف ذلك".
وصرح بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي إجراؤها من دون مشاركة الدول الغربية الأخرى، وليس لدى موسكو ما تتحدث عنه مع لندن أو بروكسل.
وقال: أعتقد أن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تجرى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من دون مشاركة الدول الغربية الأخرى، ليس هناك ما يمكن الحديث عنه مع لندن أو بروكسل".
وبحسب باتروشيف، فإن "قيادة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لم يعد لها منذ فترة طويلة الحق في التحدث نيابة عن العديد من أعضائها، مثل هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا ورومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالاستقرار في أوروبا
والتي تتخذ موقفا متوازنا فيما يتعلق بروسيا".
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.