مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/مساعد-الرئيس-الروسي-أوكرانيا-لن-تكون-ضمن-أولويات-ترامب-----1096784227.html
مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب
مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي ومساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T14:04+0000
2025-01-14T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/33/1043603384_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_a84e23003061bdaa93b7b31bd8db0c06.jpg
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بالنسبة لإدارة بايدن، كانت أوكرانيا أولوية مطلقة".وتابع: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية قوية للغاية، وقد لا تسمح لدونالد ترامب بتحقيق نواياه بالكامل كرئيس أمريكي".وأضاف: "بالطبع سيحدد الوقت ما إذا كان ترامب سيكون قادرًا على تنفيذ نواياه بالكامل، وكما أظهرت فترة ولايته الأولى، فإن "الدولة العميقة" سيئة السمعة في الولايات المتحدة قوية جدًا، وقد تمنعه من تحقيق نواياه".وأشار باتروشيف إلى أن موسكو لا تستبعد زوال أوكرانيا تماما في عام 2025.وأكد باتروشيف أن روسيا لن تتخلى عن أراضيها الجديدة تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للنقاش.وقال باتروشيف إنه "أمر غير قابل للنقاش. تم دمج الأراضي التي كانت تحكمها كييف في روسيا بإرادة المواطنين وفقًا للقانون الدولي وقوانين روسيا وتشريعات هذه المناطق".وصرح بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي إجراؤها من دون مشاركة الدول الغربية الأخرى، وليس لدى موسكو ما تتحدث عنه مع لندن أو بروكسل.وبحسب باتروشيف، فإن "قيادة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لم يعد لها منذ فترة طويلة الحق في التحدث نيابة عن العديد من أعضائها، مثل هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا ورومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالاستقرار في أوروبا والتي تتخذ موقفا متوازنا فيما يتعلق بروسيا".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-تركيا-تعرض-التوسط-في-مفاوضات-مستقبلية-محتملة-بشأن-أوكرانيا-1096775776.html
https://sarabic.ae/20250114/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيسكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096774793.html
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-ترامب-أول-من-اعترف-بأكاذيب-الناتو-بشأن-عدم-توسع-الحلف-1096773839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/33/1043603384_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1bcc24b55ccaeed9ac10019924b2f818.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب

14:04 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي ومساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، لكنها لن تكون كذلك بالنسبة لدونالد ترامب، الذي يهتم أكثر بالصين.
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بالنسبة لإدارة بايدن، كانت أوكرانيا أولوية مطلقة".

وأوضح أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب وبايدن عدائية، مضيفا: "لذلك فإن أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامب. فهو أكثر قلقا بشأن الصين".

وتابع: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية قوية للغاية، وقد لا تسمح لدونالد ترامب بتحقيق نواياه بالكامل كرئيس أمريكي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
لافروف: تركيا تعرض التوسط في مفاوضات مستقبلية محتملة بشأن أوكرانيا
11:55 GMT
وأضاف: "بالطبع سيحدد الوقت ما إذا كان ترامب سيكون قادرًا على تنفيذ نواياه بالكامل، وكما أظهرت فترة ولايته الأولى، فإن "الدولة العميقة" سيئة السمعة في الولايات المتحدة قوية جدًا، وقد تمنعه من تحقيق نواياه".
وأشار باتروشيف إلى أن موسكو لا تستبعد زوال أوكرانيا تماما في عام 2025.

وقال: "من المقلق بشكل خاص، أن الإكراه العنيف للأيديولوجية النازية الجديدة وكراهية روسيا المسعورة يدمران المدن التي كانت مزدهرة في أوكرانيا، بما في ذلك خاركوف وأوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك، ومن غير المستبعد أن تزول أوكرانيا تمامًا في العام الجاري".

وأكد باتروشيف أن روسيا لن تتخلى عن أراضيها الجديدة تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للنقاش.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:34 GMT
وقال باتروشيف إنه "أمر غير قابل للنقاش. تم دمج الأراضي التي كانت تحكمها كييف في روسيا بإرادة المواطنين وفقًا للقانون الدولي وقوانين روسيا وتشريعات هذه المناطق".

وتابع: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه تربطنا بالشعب الأوكراني علاقة أخوية منذ قرون بغض النظر عن مدى ادعاء نظام كييف المهووس بـ "الأوكرانية" خلاف ذلك".

وصرح بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي إجراؤها من دون مشاركة الدول الغربية الأخرى، وليس لدى موسكو ما تتحدث عنه مع لندن أو بروكسل.

وقال: أعتقد أن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تجرى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من دون مشاركة الدول الغربية الأخرى، ليس هناك ما يمكن الحديث عنه مع لندن أو بروكسل".

لافروف خلال مشاركته في مؤتمر مينسك حول الأمن الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
لافروف: ترامب أول من اعترف بأكاذيب "الناتو" بشأن عدم توسع الحلف
12:12 GMT
وبحسب باتروشيف، فإن "قيادة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لم يعد لها منذ فترة طويلة الحق في التحدث نيابة عن العديد من أعضائها، مثل هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا ورومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالاستقرار في أوروبا والتي تتخذ موقفا متوازنا فيما يتعلق بروسيا".
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала