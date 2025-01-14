https://sarabic.ae/20250114/لافروف-تركيا-تعرض-التوسط-في-مفاوضات-مستقبلية-محتملة-بشأن-أوكرانيا-1096775776.html

لافروف: تركيا تعرض التوسط في مفاوضات مستقبلية محتملة بشأن أوكرانيا

لافروف: تركيا تعرض التوسط في مفاوضات مستقبلية محتملة بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تعرض أن تكون وسيطًا في المفاوضات المستقبلية المحتملة بشأن التسوية في أوكرانيا. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T11:55+0000

2025-01-14T11:55+0000

2025-01-14T12:16+0000

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024: "يقدم العديد من الأطراف خدماتهم، ومن بينهم تركيا بالطبع، التي هي عمليا المكان الذي تم فيه التوصل إلى الاتفاق".وأضاف: "التهديدات على الجبهة الغربية، على حدودنا الغربية، لابد وأن يتم القضاء عليها باعتبارها أحد الأسباب الجذرية الرئيسية (للصراع)، وربما لا يمكن القضاء عليها إلا في سياق اتفاقيات أوسع نطاقاً".وأضاف لافروف أنه "من المستحيل تجاهل السياق الأوراسي، لأن الجزء الغربي من القارة لا يستطيع أن يعزل نفسه عن عمالقة مثل الصين والهند وروسيا والخليج العربي وجنوب آسيا بأكمله".وأشار لافروف إلى أن روسيا ستدرس الموقف النهائي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا عندما ينتهي من صياغته بعد تنصيبه.وقال لافروف: "عندما يصوغ الرئيس ترامب، بعد أن يصبح رئيسا، موقفه النهائي بشأن الشؤون الأوكرانية، فبالطبع سوف ندرسه".وبيّن لافروف أن فيتنام أعربت عن استعدادها لاستضافة مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا على أراضيها.وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن مجمل نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال العام الماضي 2024، وعلّق على أهم التطورات في العالم.وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحرّض أوكرانيا على القيام بتعطيل خط أنابيب "السيل التركي"، بخطوة مماثلة لما حدث لخط أنابيب "السيل الشمالي".لافروف: روسيا لن تشارك بمحادثات الحد من التسلح مع أمريكا إن استمرت واشنطن بسياستها العدوانيةلافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا

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https://sarabic.ae/20250114/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-عمل-الدبلوماسية-الروسية-في-عام-2024-فيديو-1096768822.html

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