https://sarabic.ae/20250114/لافروف-موسكو-لم-تتلق-مقترحا-لعقد-اجتماع-بين-بوتين-وترامب----1096773381.html
لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب
لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T10:27+0000
2025-01-14T10:27+0000
2025-01-14T10:27+0000
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية، في عام 2024: "سننتظر مبادرات ملموسة. لقد قال الرئيس بوتين مرات عدة إنه مستعد للقاء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي مقترحات".وكان دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن بوتين أبدى رغبته في اللقاء معه، وأن الطرفين يستعدان لمثل هذا اللقاء.وأضاف الكرملين أنه لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب، لكن هناك إرادة سياسية، "لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية". وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن رغبته في اللقاء "في أقرب وقت"، لكن يتعين عليه أولا أن يتولى منصبه بنفسه.ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكيةترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية، في عام 2024: "سننتظر مبادرات ملموسة. لقد قال الرئيس بوتين مرات عدة إنه مستعد للقاء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي مقترحات".
وكان دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن بوتين أبدى رغبته في اللقاء معه، وأن الطرفين يستعدان لمثل هذا اللقاء.
وفي وقت لاحق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى انفتاح الرئيس الروسي على الاتصالات مع الزعماء الدوليين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.
وأضاف الكرملين أنه لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب،
لكن هناك إرادة سياسية، "لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية". وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن رغبته في اللقاء "في أقرب وقت"، لكن يتعين عليه أولا أن يتولى منصبه بنفسه.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب
، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.