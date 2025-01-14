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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
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تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
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إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب
لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T10:27+0000
2025-01-14T10:27+0000
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية، في عام 2024: "سننتظر مبادرات ملموسة. لقد قال الرئيس بوتين مرات عدة إنه مستعد للقاء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي مقترحات".وكان دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن بوتين أبدى رغبته في اللقاء معه، وأن الطرفين يستعدان لمثل هذا اللقاء.وأضاف الكرملين أنه لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب، لكن هناك إرادة سياسية، "لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية". وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن رغبته في اللقاء "في أقرب وقت"، لكن يتعين عليه أولا أن يتولى منصبه بنفسه.ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكيةترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
https://sarabic.ae/20250112/مستشار-ترامب-الاستعدادات-جارية-لعقد-لقاء-بين-ترامب-وبوتين-1096727699.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب

10:27 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية، في عام 2024: "سننتظر مبادرات ملموسة. لقد قال الرئيس بوتين مرات عدة إنه مستعد للقاء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي مقترحات".
وكان دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن بوتين أبدى رغبته في اللقاء معه، وأن الطرفين يستعدان لمثل هذا اللقاء.

وفي وقت لاحق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى انفتاح الرئيس الروسي على الاتصالات مع الزعماء الدوليين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار ترامب: الاستعدادات جارية لعقد لقاء بين ترامب وبوتين
12 يناير, 15:06 GMT
وأضاف الكرملين أنه لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب، لكن هناك إرادة سياسية، "لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية". وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن رغبته في اللقاء "في أقرب وقت"، لكن يتعين عليه أولا أن يتولى منصبه بنفسه.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.
الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
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