https://sarabic.ae/20250114/ترامب-السياسة-الخارجية-الأمريكية-في-عهد-بايدن-وصلت-لأدنى-مستوياتها-تاريخيا-1096765232.html
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن السياسة الخارجية الأمريكية، خلال الفترة الرئاسية لجو بايدن، وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T05:06+0000
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وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "في النظر مليًا إلى ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية، فأعتقد أنها كانت أدنى نقطة في تاريخ بلادنا، كل شيء كان مروعًا".ومن المزمع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الديمقراطي جو بايدن.وقال ترامب لصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجاب ترامب بأن "هذا الأمر سيتم تحديده لاحقاً".الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
https://sarabic.ae/20250112/زعيم-أوروبي-يقترح-استضافة-بلاده-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1096733588.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن السياسة الخارجية الأمريكية، خلال الفترة الرئاسية لجو بايدن، وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "في النظر مليًا إلى ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية، فأعتقد أنها كانت أدنى نقطة في تاريخ بلادنا، كل شيء كان مروعًا".
واعتبر الرئيس المنتخب أن سياسة بايدن الخارجية كانت "فظيعة"، وكرر ترامب، مرة أخرى، أن في عهده لن تكون هناك صراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، على حد قوله.
ومن المزمع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الديمقراطي جو بايدن.
وصرح ترامب، في 10 يناير الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى رغبته في لقائه، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء، بحسب قوله.
وقال ترامب لصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".
وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي
يضم الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجاب ترامب بأن "هذا الأمر سيتم تحديده لاحقاً".