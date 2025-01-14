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لقاء سبوتنيك
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ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن السياسة الخارجية الأمريكية، خلال الفترة الرئاسية لجو بايدن، وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "في النظر مليًا إلى ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية، فأعتقد أنها كانت أدنى نقطة في تاريخ بلادنا، كل شيء كان مروعًا".ومن المزمع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الديمقراطي جو بايدن.وقال ترامب لصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجاب ترامب بأن "هذا الأمر سيتم تحديده لاحقاً".الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
https://sarabic.ae/20250112/زعيم-أوروبي-يقترح-استضافة-بلاده-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1096733588.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا

05:06 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن السياسة الخارجية الأمريكية، خلال الفترة الرئاسية لجو بايدن، وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "في النظر مليًا إلى ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية، فأعتقد أنها كانت أدنى نقطة في تاريخ بلادنا، كل شيء كان مروعًا".

واعتبر الرئيس المنتخب أن سياسة بايدن الخارجية كانت "فظيعة"، وكرر ترامب، مرة أخرى، أن في عهده لن تكون هناك صراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، على حد قوله.

ومن المزمع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الديمقراطي جو بايدن.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
زعيم أوروبي يقترح استضافة بلاده لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
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وصرح ترامب، في 10 يناير الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى رغبته في لقائه، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء، بحسب قوله.

وقال ترامب لصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".
وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجاب ترامب بأن "هذا الأمر سيتم تحديده لاحقاً".
الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
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