https://sarabic.ae/20250113/الخارجية-السويسرية-سويسرا-تدرس-منح-الحصانة-لبوتين-إذا-استضافت-قمة-روسية-أمريكية-1096736171.html
الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو، إن الحكومة السويسرية قد تدرس منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصانة من مذكرة الاعتقال الصادرة عن... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T02:54+0000
2025-01-13T02:54+0000
2025-01-13T02:54+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
سويسرا
الجنائية الدولية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002197_0:7:2773:1566_1920x0_80_0_0_1de7e5fed461d98f0084ba8d41166b44.jpg
كان بيدو قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن سويسرا مستعدة لاستضافة اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين، لكنها ليست على اتصال حاليا مع روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا بشأن هذه المسألة.في مارس 2023، أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، مذكرة "اعتقال" بحق بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا فيما يتعلق بـ "الإبعاد غير القانوني للأطفال" من أوكرانيا.ورحبت الدول الغربية بهذا القرار في ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن سؤال المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي غير مقبول، ولم تعترف موسكو باختصاصها القضائي، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر قانونية.لا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين هذه الدول روسيا والولايات المتحدة والصين والهند وتركيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمملكة العربية السعودية. وقد وقعت 137 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن الوثيقة لم تصدق عليها سوى 124 دولة.
https://sarabic.ae/20250112/زعيم-أوروبي-يقترح-استضافة-بلاده-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1096733588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002197_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_52889ceea93f159594f2b63b92434eb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, فلاديمير بوتين, سويسرا, الجنائية الدولية, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, سويسرا, الجنائية الدولية, روسيا
الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
قال رئيس الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو، إن الحكومة السويسرية قد تدرس منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصانة من مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا التقى الزعيم الروسي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الأراضي السويسرية.
كان بيدو قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن سويسرا مستعدة لاستضافة اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين، لكنها ليست على اتصال حاليا مع روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكراني
ا بشأن هذه المسألة.
وأضاف، "باعتبارها طرفًا في نظام روما، تتعاون سويسرا مع المحكمة الجنائية الدولية. وبهذا المعنى، يجب على سويسرا، من حيث المبدأ، اعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال إذا كان من المرجح أن يصلوا إلى سويسرا. إذا كانت مذكرة الاعتقال تتعلق برئيس دولة أو حكومة في السلطة يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي العام، فإن المجلس الفيدرالي هو من يقرر بشأن مسائل الحصانة التي تطرأ".
في مارس 2023، أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، مذكرة "اعتقال" بحق بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا فيما يتعلق بـ "الإبعاد غير القانوني للأطفال" من أوكرانيا.
ورحبت الدول الغربية بهذا القرار في ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن سؤال المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي غير مقبول، ولم تعترف موسكو باختصاصها القضائي، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر قانونية.
لا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين هذه الدول روسيا والولايات المتحدة والصين والهند وتركيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمملكة العربية السعودية. وقد وقعت 137 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن الوثيقة لم تصدق عليها سوى 124 دولة.