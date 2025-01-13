الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/الخارجية-السويسرية-سويسرا-تدرس-منح-الحصانة-لبوتين-إذا-استضافت-قمة-روسية-أمريكية-1096736171.html
الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو، إن الحكومة السويسرية قد تدرس منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصانة من مذكرة الاعتقال الصادرة عن... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T02:54+0000
2025-01-13T02:54+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
سويسرا
الجنائية الدولية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002197_0:7:2773:1566_1920x0_80_0_0_1de7e5fed461d98f0084ba8d41166b44.jpg
كان بيدو قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن سويسرا مستعدة لاستضافة اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين، لكنها ليست على اتصال حاليا مع روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا بشأن هذه المسألة.في مارس 2023، أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، مذكرة "اعتقال" بحق بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا فيما يتعلق بـ "الإبعاد غير القانوني للأطفال" من أوكرانيا.ورحبت الدول الغربية بهذا القرار في ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن سؤال المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي غير مقبول، ولم تعترف موسكو باختصاصها القضائي، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر قانونية.لا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين هذه الدول روسيا والولايات المتحدة والصين والهند وتركيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمملكة العربية السعودية. وقد وقعت 137 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن الوثيقة لم تصدق عليها سوى 124 دولة.
https://sarabic.ae/20250112/زعيم-أوروبي-يقترح-استضافة-بلاده-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1096733588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002197_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_52889ceea93f159594f2b63b92434eb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, فلاديمير بوتين, سويسرا, الجنائية الدولية, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, سويسرا, الجنائية الدولية, روسيا

الخارجية السويسرية: سويسرا تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية

02:54 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال رئيس الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو، إن الحكومة السويسرية قد تدرس منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصانة من مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا التقى الزعيم الروسي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الأراضي السويسرية.
كان بيدو قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن سويسرا مستعدة لاستضافة اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين، لكنها ليست على اتصال حاليا مع روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا بشأن هذه المسألة.
وأضاف، "باعتبارها طرفًا في نظام روما، تتعاون سويسرا مع المحكمة الجنائية الدولية. وبهذا المعنى، يجب على سويسرا، من حيث المبدأ، اعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال إذا كان من المرجح أن يصلوا إلى سويسرا. إذا كانت مذكرة الاعتقال تتعلق برئيس دولة أو حكومة في السلطة يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي العام، فإن المجلس الفيدرالي هو من يقرر بشأن مسائل الحصانة التي تطرأ".
في مارس 2023، أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، مذكرة "اعتقال" بحق بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا فيما يتعلق بـ "الإبعاد غير القانوني للأطفال" من أوكرانيا.
ورحبت الدول الغربية بهذا القرار في ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن سؤال المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي غير مقبول، ولم تعترف موسكو باختصاصها القضائي، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر قانونية.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
زعيم أوروبي يقترح استضافة بلاده لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
أمس, 19:08 GMT
لا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين هذه الدول روسيا والولايات المتحدة والصين والهند وتركيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمملكة العربية السعودية. وقد وقعت 137 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن الوثيقة لم تصدق عليها سوى 124 دولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала