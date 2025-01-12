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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250112/مستشار-ترامب-الاستعدادات-جارية-لعقد-لقاء-بين-ترامب-وبوتين-1096727699.html
مستشار ترامب: الاستعدادات جارية لعقد لقاء بين ترامب وبوتين
مستشار ترامب: الاستعدادات جارية لعقد لقاء بين ترامب وبوتين
سبوتنيك عربي
ذكر مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والز، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T15:06+0000
2025-01-12T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكد والز لقناة "آه بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل"، دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع.وقال والتز في مقابلة مع قناة "إي بي سي" الأميركية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بأوكرانيا "من وجهة نظر ترامب، لا يمكنك عقد صفقة ما لم يكن لديك نوع من الحوار والعلاقات مع الجانب الآخر. سنعمل على ذلك بالتأكيد في الأشهر المقبلة".وأشار إلى أنه "لم نحدد بعد الإطار الدقيق (للاجتماع بين بوتين وترامب) لكننا نعمل على ذلك. أتوقع أن تتم محادثة هاتفية على الأقل في الأيام أو الأسابيع القادمة.. ستكون هذه الخطوة الأولى وبعد ذلك سنمضي قدما" بشأن عقد اللقاء.من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.
https://sarabic.ae/20250112/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-1096707041.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار ترامب: الاستعدادات جارية لعقد لقاء بين ترامب وبوتين

15:06 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 12.01.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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ذكر مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والز، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد والز لقناة "آه بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل"، دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع.
وأضاف والز أن "ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا وسيعمل على ذلك خلال الأشهر المقبلة".
وقال والتز في مقابلة مع قناة "إي بي سي" الأميركية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بأوكرانيا "من وجهة نظر ترامب، لا يمكنك عقد صفقة ما لم يكن لديك نوع من الحوار والعلاقات مع الجانب الآخر. سنعمل على ذلك بالتأكيد في الأشهر المقبلة".
وأشار إلى أنه "لم نحدد بعد الإطار الدقيق (للاجتماع بين بوتين وترامب) لكننا نعمل على ذلك. أتوقع أن تتم محادثة هاتفية على الأقل في الأيام أو الأسابيع القادمة.. ستكون هذه الخطوة الأولى وبعد ذلك سنمضي قدما" بشأن عقد اللقاء.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب
09:23 GMT
من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وأكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.
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Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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