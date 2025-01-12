https://sarabic.ae/20250112/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-1096707041.html
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعربت دولة أوروبية، اليوم الأحد، عن استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:23+0000
2025-01-12T09:23+0000
2025-01-12T09:23+0000
سويسرا
أخبار سويسرا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وقالت سويسرا، إنها مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوتان"، نقلا عن رئيس خدمة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو.وقال بيدو: "منذ القمة في بورغنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية تسهم في تحقيق السلام".من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وقد أكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.بايدن في تصريح غريب: أعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاماباحث سياسي: بوتين وترامب لديهما كاريزما متشابهة
https://sarabic.ae/20250110/ترامب-الرئيس-بوتين-يريد-الاجتماع-معنا-ونحن-نقوم-بترتيب-ذلك-1096641949.html
https://sarabic.ae/20250110/تصويت-برأيك-هل-تنهي-القمة-المحتملة-لبوتين-وترامب-الصراع-الأوكراني؟----1096653199.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سويسرا, أخبار سويسرا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
سويسرا, أخبار سويسرا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب
أعربت دولة أوروبية، اليوم الأحد، عن استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك.
وقالت سويسرا، إنها مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوتان"، نقلا عن رئيس خدمة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو.
وقال بيدو: "منذ القمة في بورغنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية تسهم في تحقيق السلام".
لكن صحيفة "لوتان"، بالمقابل، لفتت إلى أن السلطات السويسرية، لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر، منوّهة بأن البلاد هي واحدة من قائمة الدول المستعدة لاستضافة اجتماع بين الزعيمين.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين.
وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني.
وقد أكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب،
مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.