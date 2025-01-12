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https://sarabic.ae/20250112/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-1096707041.html
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعربت دولة أوروبية، اليوم الأحد، عن استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت سويسرا، إنها مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوتان"، نقلا عن رئيس خدمة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو.وقال بيدو: "منذ القمة في بورغنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية تسهم في تحقيق السلام".من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وقد أكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.بايدن في تصريح غريب: أعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاماباحث سياسي: بوتين وترامب لديهما كاريزما متشابهة
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سويسرا, أخبار سويسرا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
سويسرا, أخبار سويسرا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب

دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب

09:23 GMT 12.01.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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أعربت دولة أوروبية، اليوم الأحد، عن استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك.
وقالت سويسرا، إنها مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوتان"، نقلا عن رئيس خدمة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو.
وقال بيدو: "منذ القمة في بورغنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية تسهم في تحقيق السلام".
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
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لكن صحيفة "لوتان"، بالمقابل، لفتت إلى أن السلطات السويسرية، لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر، منوّهة بأن البلاد هي واحدة من قائمة الدول المستعدة لاستضافة اجتماع بين الزعيمين.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.
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وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وقد أكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.
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