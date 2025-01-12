https://sarabic.ae/20250112/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-1096707041.html

دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب

دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أعربت دولة أوروبية، اليوم الأحد، عن استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T09:23+0000

2025-01-12T09:23+0000

2025-01-12T09:23+0000

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وقالت سويسرا، إنها مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمناقشة الصراع في أوكرانيا، إذا طلبا ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوتان"، نقلا عن رئيس خدمة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو.وقال بيدو: "منذ القمة في بورغنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية تسهم في تحقيق السلام".من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وقد أكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.بايدن في تصريح غريب: أعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاماباحث سياسي: بوتين وترامب لديهما كاريزما متشابهة

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