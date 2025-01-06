https://sarabic.ae/20250106/بايدن-في-تصريح-غريب-أعرف-بوتين-منذ-أكثر-من-47-عاما-1096515820.html
بايدن في تصريح غريب: أعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما
بايدن في تصريح غريب: أعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء الكونغرس الجدد من الحزب الديمقراطي، بأنه يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أكثر من 47... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T08:25+0000
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وقال بايدن وقد اختلط عليه موعد اللقاء: "لقد عرفت بوتين منذ أكثر من 47 عامًا. أتذكر أنني التقيت به في الفترة ما بين وقت انتخابنا وقبل أداء اليمين الدستورية (20 يناير 2021). أو بعد ذلك مباشرة. لا، معذرةً، قبل ذلك. لا، هذا صحيح، مباشرة بعد تولينا المنصب. في أوائل فبراير".وكان اجتماعهما الوحيد وجهاً لوجه كرئيسين في جنيف في يونيو/حزيران 2021.يذكر أنه قبل 47 عامًا، في عام 1978، كان بايدن لا يزال عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، وكان بوتين ضابطًا في جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي).وجاء كلام الرئيس الأمريكي عن هذا الأمر يوم أمس الأحد خلال اجتماعه مع الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي.وسبق أن علق الكرملين على تصريحات بايدن حول معرفته الطويلة بالزعيم الروسي. نصح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، بسؤال صاحب البيت الأبيض بنفسه كيف كان يعرف بوتين لفترة طويلة.ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناءترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكيبايدن يخطئ بتقديم زيلينسكي في قمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن في تصريح غريب: أعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما
صرح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء الكونغرس الجدد من الحزب الديمقراطي، بأنه يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أكثر من 47 عاما.
وقال بايدن وقد اختلط عليه موعد اللقاء: "لقد عرفت بوتين منذ أكثر من 47 عامًا. أتذكر أنني التقيت به في الفترة ما بين وقت انتخابنا وقبل أداء اليمين الدستورية (20 يناير 2021). أو بعد ذلك مباشرة. لا، معذرةً، قبل ذلك. لا، هذا صحيح، مباشرة بعد تولينا المنصب. في أوائل فبراير".
وأوضح أنه أراد خلال القمة الأولى مناقشة قضية ضبط الأسلحة مع بوتين. بالإضافة إلى ذلك، خطط جو بايدن للحديث عن الأسلحة النووية. ومع ذلك، وفقًا للزعيم الأمريكي، "أسقطه فلاديمير بوتين من خلال البدء في الحديث عن التغييرات في روسيا".
وكان اجتماعهما الوحيد وجهاً لوجه كرئيسين في جنيف في يونيو/حزيران 2021.
يذكر أنه قبل 47 عامًا، في عام 1978، كان بايدن لا يزال عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، وكان بوتين ضابطًا في جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي).
وجاء كلام الرئيس الأمريكي عن هذا الأمر يوم أمس الأحد خلال اجتماعه مع الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي.
وكان الحديث وقتها يجري عن اللقاء بين بوتين وبايدن في القمة بين روسيا والولايات المتحدة التي جرت في يونيو 2021 في جنيف.
وسبق أن علق الكرملين على تصريحات بايدن حول معرفته الطويلة بالزعيم الروسي. نصح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، بسؤال صاحب البيت الأبيض بنفسه كيف كان يعرف بوتين لفترة طويلة.