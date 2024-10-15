https://sarabic.ae/20241015/ترامب-لو-كنت-قد-تواصلت-مع-بوتين-بعد-خروجي-من-البيت-الأبيض-فهذا-أمر-ذكي-1093797993.html
ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي
ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلق على مزاعم بشأن تحدثه مع الرئيس... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T18:05+0000
2024-10-15T18:05+0000
2024-10-15T18:05+0000
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
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وأضاف ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعلّق على ذلك، لكني سأقول لك إنني لو فعلت ذلك، فهذا أمر ذكي".وفي الشهر الماضي، انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مرة أخرى، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرا ضروريا لحل النزاع في أوكرانيا.وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظنون أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظا في فراشه ليلا يتقلب مرارا وتكرارا، ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسا، سأسوي هذه المسألة".كما أعلن ترامب، في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفاوضا جيدا، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "غباء" الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".
https://sarabic.ae/20240928/ماذا-فعل-زيلينسكي-عندما-حدثه-ترامب-عن-صداقته-القوية-ببوتين-فيديو-1093210246.html
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دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلق على مزاعم بشأن تحدثه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعلّق على ذلك، لكني سأقول لك إنني لو فعلت ذلك، فهذا أمر ذكي".
وفي الشهر الماضي، انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مرة أخرى، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرا ضروريا لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظنون أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظا في فراشه ليلا يتقلب مرارا وتكرارا، ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسا، سأسوي هذه المسألة".
كما أعلن ترامب، في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفاوضا جيدا
، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "غباء" الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.
وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".