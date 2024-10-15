ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي

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ع الموجة مع ايلي
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تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
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ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
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خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
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https://sarabic.ae/20241015/ترامب-لو-كنت-قد-تواصلت-مع-بوتين-بعد-خروجي-من-البيت-الأبيض-فهذا-أمر-ذكي-1093797993.html
ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي
ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلق على مزاعم بشأن تحدثه مع الرئيس... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T18:05+0000
2024-10-15T18:05+0000
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
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وأضاف ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعلّق على ذلك، لكني سأقول لك إنني لو فعلت ذلك، فهذا أمر ذكي".وفي الشهر الماضي، انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مرة أخرى، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرا ضروريا لحل النزاع في أوكرانيا.وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظنون أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظا في فراشه ليلا يتقلب مرارا وتكرارا، ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسا، سأسوي هذه المسألة".كما أعلن ترامب، في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفاوضا جيدا، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "غباء" الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".
https://sarabic.ae/20240928/ماذا-فعل-زيلينسكي-عندما-حدثه-ترامب-عن-صداقته-القوية-ببوتين-فيديو-1093210246.html
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دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: لو كنت قد تواصلت مع بوتين بعد خروجي من البيت الأبيض فهذا أمر ذكي

18:05 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Sergei Guneev / الانتقال إلى بنك الصور قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017
 قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017
© Sputnik . Sergei Guneev
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قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلق على مزاعم بشأن تحدثه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعلّق على ذلك، لكني سأقول لك إنني لو فعلت ذلك، فهذا أمر ذكي".
وفي الشهر الماضي، انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مرة أخرى، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرا ضروريا لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظنون أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظا في فراشه ليلا يتقلب مرارا وتكرارا، ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسا، سأسوي هذه المسألة".
الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
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28 سبتمبر, 11:07 GMT
كما أعلن ترامب، في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفاوضا جيدا، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "غباء" الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.
وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".
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