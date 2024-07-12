https://sarabic.ae/20240712/بايدن-مستعد-للتحدث-إلى-أي-شخص-بما-في-ذلك-بوتين-1090720783.html
بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين
بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه ليس لديه حتى الآن أسباب كافية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد للتحدث معه. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T00:34+0000
2024-07-12T00:34+0000
2024-07-12T00:41+0000
جو بايدن
لقاء بوتين وبايدن في جنيف
فلاديمير بوتين
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: "ليس لدي سبب مقنع للتحدث مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الوقت الحالي. وليس هناك الكثير من الاستعداد من جانبه للتكيف مع أي تغيير في سلوكه, لست مستعدًا للحديث مع بوتين، ما لم يكن بوتين مستعدًا لتغيير سلوكه".وأضاف: "لكنني على استعداد للتعامل مع أي زعيم عالمي"، مشيرًا إلى أن آخر مرة تحدث فيها مع بوتين كانت حول معاهدة للحد من الأسلحة النووية في الفضاء.وقال: "آخر مرة تحدثت مع بوتين كانت عن محاولة العمل على اتفاقية للسيطرة على الأسلحة النووية المتعلقة بالفضاء. لم تتقدم الأمور كثيرًا في ذلك الوقت".
https://sarabic.ae/20240711/بايدن-يخطئ-في-تقديم-زيلينسكي-بقمة-الناتو-رحبوا-معي-بالرئيس-الأوكراني-بوتين-1090720358.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, لقاء بوتين وبايدن في جنيف, فلاديمير بوتين
جو بايدن, لقاء بوتين وبايدن في جنيف, فلاديمير بوتين
بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين
00:34 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 00:41 GMT 12.07.2024)
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه ليس لديه حتى الآن أسباب كافية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد للتحدث معه.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: "ليس لدي سبب مقنع للتحدث مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الوقت الحالي. وليس هناك الكثير من الاستعداد من جانبه للتكيف مع أي تغيير في سلوكه, لست مستعدًا للحديث مع بوتين، ما لم يكن بوتين مستعدًا لتغيير سلوكه".
وأضاف: "لكنني على استعداد للتعامل مع أي زعيم عالمي"، مشيرًا إلى أن آخر مرة تحدث فيها مع بوتين كانت حول معاهدة للحد من الأسلحة النووية في الفضاء.
وقال: "آخر مرة تحدثت مع بوتين كانت عن محاولة العمل على اتفاقية للسيطرة على الأسلحة النووية المتعلقة بالفضاء. لم تتقدم الأمور كثيرًا في ذلك الوقت".