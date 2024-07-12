بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240712/بايدن-مستعد-للتحدث-إلى-أي-شخص-بما-في-ذلك-بوتين-1090720783.html
بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين
بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه ليس لديه حتى الآن أسباب كافية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد للتحدث معه. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T00:34+0000
2024-07-12T00:41+0000
جو بايدن
لقاء بوتين وبايدن في جنيف
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/10/1049269620_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_f2782744118e58a9ed1703b5a358d554.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: "ليس لدي سبب مقنع للتحدث مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الوقت الحالي. وليس هناك الكثير من الاستعداد من جانبه للتكيف مع أي تغيير في سلوكه, لست مستعدًا للحديث مع بوتين، ما لم يكن بوتين مستعدًا لتغيير سلوكه".وأضاف: "لكنني على استعداد للتعامل مع أي زعيم عالمي"، مشيرًا إلى أن آخر مرة تحدث فيها مع بوتين كانت حول معاهدة للحد من الأسلحة النووية في الفضاء.وقال: "آخر مرة تحدثت مع بوتين كانت عن محاولة العمل على اتفاقية للسيطرة على الأسلحة النووية المتعلقة بالفضاء. لم تتقدم الأمور كثيرًا في ذلك الوقت".
https://sarabic.ae/20240711/بايدن-يخطئ-في-تقديم-زيلينسكي-بقمة-الناتو-رحبوا-معي-بالرئيس-الأوكراني-بوتين-1090720358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/10/1049269620_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_87a0b7c1d85d6313e364687ba298830c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, لقاء بوتين وبايدن في جنيف, فلاديمير بوتين
جو بايدن, لقاء بوتين وبايدن في جنيف, فلاديمير بوتين

بايدن: مستعد للتحدث إلى أي شخص بما في ذلك بوتين

00:34 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 00:41 GMT 12.07.2024)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه ليس لديه حتى الآن أسباب كافية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد للتحدث معه.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: "ليس لدي سبب مقنع للتحدث مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الوقت الحالي. وليس هناك الكثير من الاستعداد من جانبه للتكيف مع أي تغيير في سلوكه, لست مستعدًا للحديث مع بوتين، ما لم يكن بوتين مستعدًا لتغيير سلوكه".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
بايدن يخطئ في تقديم زيلينسكي بقمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"
أمس, 23:49 GMT
وأضاف: "لكنني على استعداد للتعامل مع أي زعيم عالمي"، مشيرًا إلى أن آخر مرة تحدث فيها مع بوتين كانت حول معاهدة للحد من الأسلحة النووية في الفضاء.
وقال: "آخر مرة تحدثت مع بوتين كانت عن محاولة العمل على اتفاقية للسيطرة على الأسلحة النووية المتعلقة بالفضاء. لم تتقدم الأمور كثيرًا في ذلك الوقت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". حماس: إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 13:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم10 يوليو, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала