https://sarabic.ae/20250109/مبعوث-ترامب-لأوكرانيا-الرئيس-المنتخب-سيتوصل-إلى-حل-للأزمة-الأوكرانية-في-المستقبل-القريب-1096606904.html
مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب
مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
رأى مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا، كيت كيلوغ، أن ترامب سيتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T00:27+0000
2025-01-09T00:27+0000
2025-01-09T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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.واشنطن – سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات مستقبلية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي: "أعتقد أنهم سيصلون إلى حل [للصراع في أوكرانيا] في المستقبل القريب".وأضاف كيلوغ، أنه يعتبر أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن هو رفضه التواصل مع رئيس الدولة الروسية لحل الصراع في أوكرانيا.وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وصرح ترامب أكثر من مرة بأنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، وردت موسكو على ذلك بأن القضية الأوكرانية بتعقيداتها البالغة يصعب تسويتها بحل بسيط.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف الـ"ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب
رأى مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا، كيت كيلوغ، أن ترامب سيتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا في إطار المفاوضات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي
واشنطن – سبوتنيك
. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات مستقبلية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي: "أعتقد أنهم سيصلون إلى حل [للصراع في أوكرانيا] في المستقبل القريب".
وأضاف كيلوغ، أنه يعتبر أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن
هو رفضه التواصل مع رئيس الدولة الروسية لحل الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وصرح ترامب أكثر من مرة بأنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، وردت موسكو على ذلك بأن القضية الأوكرانية بتعقيداتها البالغة يصعب تسويتها بحل بسيط.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف الـ"ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".