مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مرايا العلوم
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
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خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/مبعوث-ترامب-لأوكرانيا-الرئيس-المنتخب-سيتوصل-إلى-حل-للأزمة-الأوكرانية-في-المستقبل-القريب-1096606904.html
مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب
مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
رأى مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا، كيت كيلوغ، أن ترامب سيتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T00:27+0000
2025-01-09T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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.واشنطن – سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات مستقبلية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي: "أعتقد أنهم سيصلون إلى حل [للصراع في أوكرانيا] في المستقبل القريب".وأضاف كيلوغ، أنه يعتبر أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن هو رفضه التواصل مع رئيس الدولة الروسية لحل الصراع في أوكرانيا.وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وصرح ترامب أكثر من مرة بأنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، وردت موسكو على ذلك بأن القضية الأوكرانية بتعقيداتها البالغة يصعب تسويتها بحل بسيط.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف الـ"ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مبعوث ترامب لأوكرانيا: الرئيس المنتخب سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب

00:27 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
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رأى مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا، كيت كيلوغ، أن ترامب سيتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا في إطار المفاوضات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي
.
واشنطن – سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات مستقبلية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي: "أعتقد أنهم سيصلون إلى حل [للصراع في أوكرانيا] في المستقبل القريب".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "فشل" بايدن
7 يناير, 17:46 GMT
وأضاف كيلوغ، أنه يعتبر أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن هو رفضه التواصل مع رئيس الدولة الروسية لحل الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وصرح ترامب أكثر من مرة بأنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، وردت موسكو على ذلك بأن القضية الأوكرانية بتعقيداتها البالغة يصعب تسويتها بحل بسيط.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف الـ"ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
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