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https://sarabic.ae/20250110/ترامب-الرئيس-بوتين-يريد-الاجتماع-معنا-ونحن-نقوم-بترتيب-ذلك-1096641949.html
ترامب يعلن عن ترتيب لقاء مع الرئيس الرئيس الروسي
ترامب يعلن عن ترتيب لقاء مع الرئيس الرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في لقائه، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T01:13+0000
2025-01-10T01:49+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجاب ترامب بأن هذا الأمر سيتم تحديده لاحقاً.وكان الرئيس الروسي قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، عن استعداده لإجراء محادثات مع ترامب، مشيراً إلى أنه في حال عقد اللقاء، فسيكون لدى الرئيسين الكثير من القضايا لمناقشتها.من جانبه، أكد ترامب سابقاً أنه على علم باستعداد بوتين للتفاوض، لكنه يرى أن مثل هذه الاتصالات لن تكون ممكنة إلا بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض.وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أنه لا توجد خطط محددة حالياً بشأن لقاء بين بوتين وترامب، مضيفاً أن "أي إشارات" من جانب السياسي الأمريكي بشأن هذا اللقاء لم تصل بعد.
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-يكشف-عن-موعد-اللقاء-المحتمل-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا--1096573319.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلن عن ترتيب لقاء مع الرئيس الرئيس الروسي

01:13 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 01:49 GMT 10.01.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في لقائه، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء.
وقال ترامب للصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يكشف عن موعد اللقاء المحتمل مع بوتين بشأن أوكرانيا
7 يناير, 19:34 GMT
وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجاب ترامب بأن هذا الأمر سيتم تحديده لاحقاً.
وكان الرئيس الروسي قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، عن استعداده لإجراء محادثات مع ترامب، مشيراً إلى أنه في حال عقد اللقاء، فسيكون لدى الرئيسين الكثير من القضايا لمناقشتها.
من جانبه، أكد ترامب سابقاً أنه على علم باستعداد بوتين للتفاوض، لكنه يرى أن مثل هذه الاتصالات لن تكون ممكنة إلا بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أنه لا توجد خطط محددة حالياً بشأن لقاء بين بوتين وترامب، مضيفاً أن "أي إشارات" من جانب السياسي الأمريكي بشأن هذا اللقاء لم تصل بعد.
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