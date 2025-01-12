https://sarabic.ae/20250112/زعيم-أوروبي-يقترح-استضافة-بلاده-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1096733588.html

زعيم أوروبي يقترح استضافة بلاده لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب

زعيم أوروبي يقترح استضافة بلاده لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

اقترح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، استضافة بلاده للاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T19:08+0000

2025-01-12T19:08+0000

2025-01-12T19:08+0000

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بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش، في تصريحات نقلتها قناة "بينك" الصربية: "صربيا ليست فقط خارج التكتلات العسكرية مثل بعض البلدان، لكن صربيا في الأساس خارج التكتلين - حلف الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي- صربيا دولة مستقلة إلى حد كبير ومكتفية ذاتيًا ومستعدة تمامًا لضمان الأمن الكامل لكلا الرئيسين".وذكر مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد والتز لقناة "إيه بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل"، دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع، مضيفا أن "ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا وسيعمل على ذلك خلال الأشهر المقبلة".وقال والتز في مقابلة مع قناة "إي بي سي" الأميركية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بأوكرانيا "من وجهة نظر ترامب، لا يمكنك عقد صفقة ما لم يكن لديك نوع من الحوار والعلاقات مع الجانب الآخر. سنعمل على ذلك بالتأكيد في الأشهر المقبلة".وأشار إلى أنه "لم نحدد بعد الإطار الدقيق (للاجتماع بين بوتين وترامب) لكننا نعمل على ذلك. أتوقع أن تتم محادثة هاتفية على الأقل في الأيام أو الأسابيع القادمة.. ستكون هذه الخطوة الأولى وبعد ذلك سنمضي قدما" بشأن عقد اللقاء.من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه كان ينظم للقاء مع بوتين. ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هذه الكلمات كانت مجرد رد على سؤال افتراضي بحت من الصحفيين.وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، في مناسبات عدة، بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وأكد أكثر من مرة أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا، في يوم واحد. لكن موسكو، تعتقد أن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للتحدث والاجتماع مع ترامب، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.

https://sarabic.ae/20250112/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-بين-الرئيسين-بوتين-وترامب-1096707041.html

https://sarabic.ae/20250110/الكرملين-يؤكد-انفتاح-بوتين-على-الاتصالات-مع-القادة-الدوليين-بمن-فيهم-ترامب-1096649707.html

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دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, صربيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية