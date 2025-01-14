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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
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183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
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لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحرّض أوكرانيا على أن تتبع نهج تخريب خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T10:10+0000
2025-01-14T10:10+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وذكر لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي لعرض نتائج عمل أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024: "لدي قناعة قوية للغاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي منافس في أي مجال، بدءاً من الطاقة، حيث تمنح الولايات المتحدة الأمريكية، دون تفكير، الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية لتدمير أساس رفاهية الطاقة في العالم والاتحاد الأوروبي، حيث يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بذات الشيء، بحيث يمكن الآن، بعد مشروع "التيار الشمالي"، إيقاف تشغيل مشروع "السيل التركي" أيضًا".وجاء في بيان الوزارة، يوم أمس الاثنين: "في 11 يناير (كانون الثاني الجاري)، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي- كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز لخط أنابيب "السيل التركي".وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي الروسية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المعادية.وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يظل هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكااستهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"
https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
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روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"

10:10 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحرّض أوكرانيا على أن تتبع نهج تخريب خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل الغاز، لتقوم بذات العمل مع خط "السيل التركي".
وذكر لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي لعرض نتائج عمل أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024: "لدي قناعة قوية للغاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي منافس في أي مجال، بدءاً من الطاقة، حيث تمنح الولايات المتحدة الأمريكية، دون تفكير، الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية لتدمير أساس رفاهية الطاقة في العالم والاتحاد الأوروبي، حيث يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بذات الشيء، بحيث يمكن الآن، بعد مشروع "التيار الشمالي"، إيقاف تشغيل مشروع "السيل التركي" أيضًا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.

وجاء في بيان الوزارة، يوم أمس الاثنين: "في 11 يناير (كانون الثاني الجاري)، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي- كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز لخط أنابيب "السيل التركي".
وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي الروسية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المعادية.
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
أمس, 13:33 GMT

ويتكون خط أنابيب "السيل التركي" من خطين، أحدهما مخصص لإمدادات الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، والثاني إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يظل هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.
خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكا
استهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"
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