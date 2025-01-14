https://sarabic.ae/20250114/لافروف-أمريكا-تريد-تعطيل-مشروع-السيل-التركي-1096772617.html
لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحرّض أوكرانيا على أن تتبع نهج تخريب خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T10:10+0000
2025-01-14T10:10+0000
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روسيا
الخارجية الروسية
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وذكر لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي لعرض نتائج عمل أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024: "لدي قناعة قوية للغاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي منافس في أي مجال، بدءاً من الطاقة، حيث تمنح الولايات المتحدة الأمريكية، دون تفكير، الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية لتدمير أساس رفاهية الطاقة في العالم والاتحاد الأوروبي، حيث يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بذات الشيء، بحيث يمكن الآن، بعد مشروع "التيار الشمالي"، إيقاف تشغيل مشروع "السيل التركي" أيضًا".وجاء في بيان الوزارة، يوم أمس الاثنين: "في 11 يناير (كانون الثاني الجاري)، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي- كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز لخط أنابيب "السيل التركي".وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي الروسية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المعادية.وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يظل هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكااستهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"
https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
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روسيا, الخارجية الروسية
لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحرّض أوكرانيا على أن تتبع نهج تخريب خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل الغاز، لتقوم بذات العمل مع خط "السيل التركي".
وذكر لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي لعرض نتائج عمل أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024: "لدي قناعة قوية للغاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي منافس في أي مجال، بدءاً من الطاقة، حيث تمنح الولايات المتحدة الأمريكية، دون تفكير، الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية لتدمير أساس رفاهية الطاقة في العالم والاتحاد الأوروبي، حيث يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بذات الشيء، بحيث يمكن الآن، بعد مشروع "التيار الشمالي"، إيقاف تشغيل مشروع "السيل التركي" أيضًا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.
وجاء في بيان الوزارة، يوم أمس الاثنين: "في 11 يناير (كانون الثاني الجاري)، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي- كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز لخط أنابيب "السيل التركي".
وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي الروسية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المعادية.
ويتكون خط أنابيب "السيل التركي" من خطين، أحدهما مخصص لإمدادات الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، والثاني إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.
وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يظل هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.