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https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن هجوم كييف على محطة الضخ، لخط أنابيب الغاز السيل التركي، يجب اعتباره هجومًا على سيادة الدول المتلقية للغاز. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب سيارتو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".وشدد سيارتو على أن إمدادات الغاز إلى المجر وأوروبا الوسطى مستحيلة، من دون خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، الذي "يعمل بشكل موثوق لسنوات عديدة، ويمتثل كل من الموردين ودول العبور للالتزامات التعاقدية ويتصرفون بشكل موثوق".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة الضغط "السيل التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.مصر تحدد موعد انطلاق الإنتاج الضخم للغاز من البحر المتوسط
https://sarabic.ae/20250113/نمو-صادرات-الغاز-الروسي-عبر-الأنابيب-إلى-أوروبا-بنسبة-تفوق-13--1096748542.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة

13:33 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 13.01.2025)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن هجوم كييف على محطة الضخ، لخط أنابيب الغاز السيل التركي، يجب اعتباره هجومًا على سيادة الدول المتلقية للغاز.
وكتب سيارتو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".
وشدد سيارتو على أن إمدادات الغاز إلى المجر وأوروبا الوسطى مستحيلة، من دون خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، الذي "يعمل بشكل موثوق لسنوات عديدة، ويمتثل كل من الموردين ودول العبور للالتزامات التعاقدية ويتصرفون بشكل موثوق".
وأضاف الوزير: "نتوقع أن يتم ضمان سلامة وفعالية طريق الإمداد هذا من قبل الجميع".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة الضغط "السيل التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".

وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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