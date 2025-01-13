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https://sarabic.ae/20250113/نمو-صادرات-الغاز-الروسي-عبر-الأنابيب-إلى-أوروبا-بنسبة-تفوق-13--1096748542.html
نمو صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة تفوق 13 %
نمو صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة تفوق 13 %
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للغاز "إنتسوغ"، اليوم الاثنين، أن أوروبا (دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول البلقان ومولدافيا)، زادت وارداتها... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T11:57+0000
2025-01-13T11:57+0000
اقتصاد
روسيا
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ومر الغاز الروسي إلى أوروبا، العام الماضي، عبر مسارين؛ الأول هو خط أنابيب الغاز "تيار البلقان"، الذي يتغذى بالغاز من "التيار التركي".أما المسار الثاني فهو الممر الأوكراني، تم من خلاله توريد الغاز إلى سلوفاكيا ومولدوفا (بريدنيستروفيه)، ومن سلوفاكيا كان يواصل رحلته إلى النمسا ثم يتوجه جزئيًا إلى إيطاليا وجمهورية التشيك.وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمدادات إلى أوروبا عبر "التيار التركي"، للمرة الأولى، أكبر من الإمدادات العابرة عبر الأراضي الأوكرانية.في الوقت الحالي، يذهب الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا فقط. مع انتهاء الاتفاقية بين شركة "غازبروم" وشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو يوم الأول من كانون الثاني/يناير، لن يتم توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.وقالت الشركة الروسية إنها حُرمت من القدرة التقنية والقانونية على توريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا. وكانت كييف قد أعلنت في مناسبات عديدة في السابق أنها لا تخطط لتمديد اتفاقية العبور."الكعكة الصفراء"... دولة عربية تكشف عن خطط لتخصيب اليورانيوم وتصديرهمصر تحدد موعد انطلاق الإنتاج الضخم للغاز من البحر المتوسط
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
https://sarabic.ae/20250108/سلوفاكيا-تعلق-على-إيقاف-عبور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1096603919.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

نمو صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة تفوق 13 %

11:57 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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كشفت بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للغاز "إنتسوغ"، اليوم الاثنين، أن أوروبا (دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول البلقان ومولدافيا)، زادت وارداتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا بنسبة 13.4 في المئة، العام الماضي، إلى 32.75 مليار متر مكعب.
ومر الغاز الروسي إلى أوروبا، العام الماضي، عبر مسارين؛ الأول هو خط أنابيب الغاز "تيار البلقان"، الذي يتغذى بالغاز من "التيار التركي".
ويمر "تيار البلقان" عبر أراضي بلغاريا وصربيا، ومن بلغاريا، التي توقفت عن شراء الغاز الروسي بشكل مباشر، يتجه الغاز إلى رومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية؛ ومن صربيا إلى سوقها المحلية، إلى البوسنة والهرسك وإلى هنغاريا.
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
07:49 GMT
أما المسار الثاني فهو الممر الأوكراني، تم من خلاله توريد الغاز إلى سلوفاكيا ومولدوفا (بريدنيستروفيه)، ومن سلوفاكيا كان يواصل رحلته إلى النمسا ثم يتوجه جزئيًا إلى إيطاليا وجمهورية التشيك.

وتتوقع روسيا زيادة إمدادات الغاز عبر الممر التركي في عام 2024 بنسبة 22.3 في المئة -إلى 16.7 مليار متر مكعب، وعبر الممر الأوكراني بنسبة 5.4 في المئة - إلى 16.1 مليار متر مكعب.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمدادات إلى أوروبا عبر "التيار التركي"، للمرة الأولى، أكبر من الإمدادات العابرة عبر الأراضي الأوكرانية.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا
8 يناير, 20:09 GMT

وإجمالا، ارتفعت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا بنسبة 13.4 في المئة - إلى 32.75 مليار متر مكعب.

في الوقت الحالي، يذهب الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا فقط. مع انتهاء الاتفاقية بين شركة "غازبروم" وشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو يوم الأول من كانون الثاني/يناير، لن يتم توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.
وقالت الشركة الروسية إنها حُرمت من القدرة التقنية والقانونية على توريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا. وكانت كييف قد أعلنت في مناسبات عديدة في السابق أنها لا تخطط لتمديد اتفاقية العبور.
"الكعكة الصفراء"... دولة عربية تكشف عن خطط لتخصيب اليورانيوم وتصديره
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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