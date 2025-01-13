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https://sarabic.ae/20250113/الكعكة-الصفراء-دولة-عربية-تكشف-عن-خطط-لتخصيب-اليورانيوم-وتصديره---1096746489.html
"الكعكة الصفراء"... دولة عربية تكشف عن خطط لتخصيب اليورانيوم وتصديره
"الكعكة الصفراء"... دولة عربية تكشف عن خطط لتخصيب اليورانيوم وتصديره
سبوتنيك عربي
كشف وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، عن خطط بلاده لإنتاج اليورانيوم وتصديره للخارج، وذلك خلال مشاركته في منتدى ومعرض "اكتفاء... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T10:55+0000
2025-01-13T11:12+0000
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وقال الوزير السعودي: "سنقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وسنصنع منه كعكة صفراء"، في إشارة إلى مسحوق تركيز المعدن المستعمل في تحضير وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.وأضاف: "جميع من يشكِّك في قدرتنا على التعدين، فإننا سوف نقوم بتصنيع اليورانيوم وتعدينه وتخصيبه وسوف نقوم بذلك وأكثر من ذلك"، بحسب موقع "الطاقة".وتعتزم السعودية دخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040، ومن المقرر أن تكون أول مشاريع الطاقة النووية في السعودية مكوّنا من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف المملكة وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.
https://sarabic.ae/20250106/شاهقة-مائية-عملاقة-تلامس-شاطئا-غربي-السعودية-لأول-مرة-فيديو-1096528453.html
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

"الكعكة الصفراء"... دولة عربية تكشف عن خطط لتخصيب اليورانيوم وتصديره

10:55 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 13.01.2025)
© Getty Images / Pallava Bagla/ Contributorصورة للكعكة الصفراء من داخل منجم للهن، حيث يعطي 100 كيلوغرام من خام اليورانيوم 37 جرامًا فقط من الكعكة الصفراء.
صورة للكعكة الصفراء من داخل منجم للهن، حيث يعطي 100 كيلوغرام من خام اليورانيوم 37 جرامًا فقط من الكعكة الصفراء. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Getty Images / Pallava Bagla/ Contributor
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كشف وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، عن خطط بلاده لإنتاج اليورانيوم وتصديره للخارج، وذلك خلال مشاركته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025".
وقال الوزير السعودي: "سنقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وسنصنع منه كعكة صفراء"، في إشارة إلى مسحوق تركيز المعدن المستعمل في تحضير وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.
وتُعرف "الكعكة الصفراء" بأنها الشكل الخام المركَّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز، وتُنتج من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، ما يحوّله إلى مسحوق مركّز.
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وبيّن الوزير السعودي أن "المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن، بما في ذلك اليورانيوم"، مشيرًا إلى أن "عمليات التنقيب في المملكة أظهرت وجود محفظة متنوعة من اليورانيوم، في مناطق جغرافية مختلفة، مثل جبل صايد في المدينة المنورة وجبل قرية في الشمال".

وأضاف: "جميع من يشكِّك في قدرتنا على التعدين، فإننا سوف نقوم بتصنيع اليورانيوم وتعدينه وتخصيبه وسوف نقوم بذلك وأكثر من ذلك"، بحسب موقع "الطاقة".
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ويشار إلى أنه لدى المملكة برنامج نووي ناشئ تريد توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، إذ تستطيع إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يكفي لتوفير الوقود للمحطات النووية التي تسعى لبنائها.

وتعتزم السعودية دخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040، ومن المقرر أن تكون أول مشاريع الطاقة النووية في السعودية مكوّنا من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف المملكة وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.
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