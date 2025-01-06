https://sarabic.ae/20250106/شاهقة-مائية-عملاقة-تلامس-شاطئا-غربي-السعودية-لأول-مرة-فيديو-1096528453.html
شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو
شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد المملكة العربية السعودية استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T13:27+0000
2025-01-06T13:27+0000
2025-01-06T13:27+0000
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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء مختلفة من السعودية، بما في ذلك منطقة جدة، في حين كان أبرز تلك المشاهد هي لتشكل شاهقة مائية على سواحل منطقة رابغ غربي السعودية.وعلّق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حسين القحطاني، قائلا: "شاهقة رابغ هي الأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج، وإدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة".وأوضح المركز أن "الحالة المطرية ستشهدها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة".عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديوفيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو
تشهد المملكة العربية السعودية استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء مختلفة من السعودية، بما في ذلك منطقة جدة، في حين كان أبرز تلك المشاهد هي لتشكل شاهقة مائية على سواحل منطقة رابغ غربي السعودية.
وعلّق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حسين القحطاني، قائلا: "شاهقة رابغ هي الأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج، وإدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة".
وأوضح المركز أن "الحالة المطرية ستشهدها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة".