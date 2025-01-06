شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250106/شاهقة-مائية-عملاقة-تلامس-شاطئا-غربي-السعودية-لأول-مرة-فيديو-1096528453.html
شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو
شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد المملكة العربية السعودية استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T13:27+0000
2025-01-06T13:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096528605_0:318:583:645_1920x0_80_0_0_174e3e25469f40d40e69aeebdcd48cf3.png
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء مختلفة من السعودية، بما في ذلك منطقة جدة، في حين كان أبرز تلك المشاهد هي لتشكل شاهقة مائية على سواحل منطقة رابغ غربي السعودية.وعلّق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حسين القحطاني، قائلا: "شاهقة رابغ هي الأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج، وإدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة".وأوضح المركز أن "الحالة المطرية ستشهدها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة".عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديوفيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096528605_0:263:583:700_1920x0_80_0_0_6b18e972359cbcf771e57c2d4290f53d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم

شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئا غربي السعودية لأول مرة... فيديو

13:27 GMT 06.01.2025
© Photo / Xشاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئ غربي السعودية لأول مرة
شاهقة مائية عملاقة تلامس شاطئ غربي السعودية لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تشهد المملكة العربية السعودية استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء مختلفة من السعودية، بما في ذلك منطقة جدة، في حين كان أبرز تلك المشاهد هي لتشكل شاهقة مائية على سواحل منطقة رابغ غربي السعودية.
وعلّق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حسين القحطاني، قائلا: "شاهقة رابغ هي الأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج، وإدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة".
وأوضح المركز أن "الحالة المطرية ستشهدها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة".
عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديو
فيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала