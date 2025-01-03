https://sarabic.ae/20250103/عاصفة-ثلجية-عنيفة-تتسبب-في-تصادم-جماعي-على-طريق-سريع-فيديو-1096450114.html
عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديو
عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديو
سبوتنيك عربي
تسببت عاصفة ثلجية على طريق أستانا شتشوتشينسك السريع في مقاطعة أكمولا شمالي كازاخستان في وقوع تصادم جماعي للسيارات على الطريق. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T13:22+0000
2025-01-03T13:22+0000
2025-01-03T13:22+0000
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كازاخستان
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وكانت الشرطة الكازاخية قد أعلنت اصطدام عشرات السيارات على طريق أستانا شتشوتشينسك السريع شمالي البلاد، وتحديدا بين قريتي كوغام وكاراتال في منطقة بيرزان سال، نتيجة لتدهور الأحوال الجوية بسبب عاصفة ثلجية.وأكدت الشرطة في بيان لها أنه وقع على مقطع الطريق تصادم لنحو 40 سيارة، فيما لم يتم تلقي معلومات عن وقوع ضحايا وإصابات في الوقت الحالي.ويأتي هذا في وقت أعلنت الشركة المشغلة للطرق السريعة بكازاخستان عن ارتفاع عدد السيارات التي تعرضت لحادث مروري أو التصادم الجماعي الضخم إلى 95 سيارة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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نادي الفيديو, كازاخستان
عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديو
تسببت عاصفة ثلجية على طريق أستانا شتشوتشينسك السريع في مقاطعة أكمولا شمالي كازاخستان في وقوع تصادم جماعي للسيارات على الطريق.
وكانت الشرطة الكازاخية قد أعلنت اصطدام عشرات السيارات على طريق أستانا شتشوتشينسك السريع شمالي البلاد، وتحديدا بين قريتي كوغام وكاراتال في منطقة بيرزان سال، نتيجة لتدهور الأحوال الجوية بسبب عاصفة ثلجية
.
وأكدت الشرطة في بيان لها أنه وقع على مقطع الطريق تصادم لنحو 40 سيارة، فيما لم يتم تلقي معلومات عن وقوع ضحايا وإصابات في الوقت الحالي.
ويأتي هذا في وقت أعلنت الشركة المشغلة للطرق السريعة بكازاخستان عن ارتفاع عدد السيارات التي تعرضت لحادث مروري
أو التصادم الجماعي الضخم إلى 95 سيارة.