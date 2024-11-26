مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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https://sarabic.ae/20241126/مشهد-غريب-حصان-يتجمد-وسط-الطريق-خلال-عاصفة-ثلجية-في-تركيا-1095195961.html
مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا
مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان متجمد من البرد وسط طريق في مدينة أرضروم التركية، نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 تحت... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:47+0000
2024-11-26T09:47+0000
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وأظهرت اللقطات الحصان وهو يقف وسط الطريق الرئيسي في منطقة شكروباشا دون أي يؤتي بأي حركة، تزامنا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في المدينة، التي شهدت طيلة الأيام الماضية تساقطا متواصلا للثلوج.ووسط دهشة المارة الذين تجمعوا في المكان، اتصل أحدهم بفرق الإسعاف البيطري لإنقاذ الحصان، وتم نقله لاحقا لتقديم الرعاية الصحية.وتشهد تركيا موجة برد قاسية اجتاحت معظم المناطق في وسط البلاد، مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس في عشرات الولايات.مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديووداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا

09:47 GMT 26.11.2024
© Getty Images / SollaMattصورة لحصان أبيض وسط عاصفة ثلجية
صورة لحصان أبيض وسط عاصفة ثلجية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / SollaMatt
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان متجمد من البرد وسط طريق في مدينة أرضروم التركية، نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 تحت الصفر، ما جعله غير قادر على الحركة.
وأظهرت اللقطات الحصان وهو يقف وسط الطريق الرئيسي في منطقة شكروباشا دون أي يؤتي بأي حركة، تزامنا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في المدينة، التي شهدت طيلة الأيام الماضية تساقطا متواصلا للثلوج.
ووسط دهشة المارة الذين تجمعوا في المكان، اتصل أحدهم بفرق الإسعاف البيطري لإنقاذ الحصان، وتم نقله لاحقا لتقديم الرعاية الصحية.
وتشهد تركيا موجة برد قاسية اجتاحت معظم المناطق في وسط البلاد، مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس في عشرات الولايات.
مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو
وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديو
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