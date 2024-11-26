https://sarabic.ae/20241126/مشهد-غريب-حصان-يتجمد-وسط-الطريق-خلال-عاصفة-ثلجية-في-تركيا-1095195961.html
مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا
مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان متجمد من البرد وسط طريق في مدينة أرضروم التركية، نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 تحت... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:47+0000
2024-11-26T09:47+0000
2024-11-26T09:47+0000
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وأظهرت اللقطات الحصان وهو يقف وسط الطريق الرئيسي في منطقة شكروباشا دون أي يؤتي بأي حركة، تزامنا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في المدينة، التي شهدت طيلة الأيام الماضية تساقطا متواصلا للثلوج.ووسط دهشة المارة الذين تجمعوا في المكان، اتصل أحدهم بفرق الإسعاف البيطري لإنقاذ الحصان، وتم نقله لاحقا لتقديم الرعاية الصحية.وتشهد تركيا موجة برد قاسية اجتاحت معظم المناطق في وسط البلاد، مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس في عشرات الولايات.مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديووداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان متجمد من البرد وسط طريق في مدينة أرضروم التركية، نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 تحت الصفر، ما جعله غير قادر على الحركة.
وأظهرت اللقطات الحصان وهو يقف وسط الطريق الرئيسي في منطقة شكروباشا دون أي يؤتي بأي حركة، تزامنا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في المدينة، التي شهدت طيلة الأيام الماضية تساقطا متواصلا للثلوج.
ووسط دهشة المارة الذين تجمعوا في المكان، اتصل أحدهم بفرق الإسعاف البيطري لإنقاذ الحصان، وتم نقله لاحقا لتقديم الرعاية الصحية.
وتشهد تركيا موجة برد قاسية اجتاحت معظم المناطق في وسط البلاد، مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس في عشرات الولايات.