مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20241126/مشهد-مخيف-لانهيار-مقلع-رخام-في-تركيا-فيديو-1095192757.html
مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو
مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت عدسات الكاميرات مشهدا صادما للحظة حدوث انهيار في مقلع رخام بجزيرة مرمرة في محافظة باليكسير التركية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T08:44+0000
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ولقي عاملان مصرعهما جراء انهيار محجر الرخام التابع لإديز أوزتورك في منطقة سارايلار، حيث دفنا تحت الركام لساعات قبل أن يتم انتشال جثتيهما بعد عملية بحث مضن.وقامت فرق من إدارة الكوارث والطوارئ والإطفاء والصحة والدرك، في عملية البحث وانتشال الجثتين، وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما"، معلنا عن بدء تحقيق في الحادث.شاهد أيضا: صفعة مدوية من والدة لاعب على وجه حكم خلال الدوري الإسباني... فيديوشاهد أيضا: نيران كالجحيم تلتهم المنازل في الفلبين... فيديو
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مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو

08:44 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 26.11.2024)
© AP Photo / Ugur Yildirimتداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ugur Yildirim
تابعنا عبر
سجلت عدسات الكاميرات مشهدا صادما للحظة حدوث انهيار في مقلع رخام بجزيرة مرمرة في محافظة باليكسير التركية.
ولقي عاملان مصرعهما جراء انهيار محجر الرخام التابع لإديز أوزتورك في منطقة سارايلار، حيث دفنا تحت الركام لساعات قبل أن يتم انتشال جثتيهما بعد عملية بحث مضن.
وقامت فرق من إدارة الكوارث والطوارئ والإطفاء والصحة والدرك، في عملية البحث وانتشال الجثتين، وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما"، معلنا عن بدء تحقيق في الحادث.
شاهد أيضا: صفعة مدوية من والدة لاعب على وجه حكم خلال الدوري الإسباني... فيديو
شاهد أيضا: نيران كالجحيم تلتهم المنازل في الفلبين... فيديو
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