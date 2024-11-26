https://sarabic.ae/20241126/مشهد-مخيف-لانهيار-مقلع-رخام-في-تركيا-فيديو-1095192757.html
مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو
مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت عدسات الكاميرات مشهدا صادما للحظة حدوث انهيار في مقلع رخام بجزيرة مرمرة في محافظة باليكسير التركية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T08:44+0000
2024-11-26T08:44+0000
2024-11-26T08:45+0000
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ولقي عاملان مصرعهما جراء انهيار محجر الرخام التابع لإديز أوزتورك في منطقة سارايلار، حيث دفنا تحت الركام لساعات قبل أن يتم انتشال جثتيهما بعد عملية بحث مضن.وقامت فرق من إدارة الكوارث والطوارئ والإطفاء والصحة والدرك، في عملية البحث وانتشال الجثتين، وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما"، معلنا عن بدء تحقيق في الحادث.شاهد أيضا: صفعة مدوية من والدة لاعب على وجه حكم خلال الدوري الإسباني... فيديوشاهد أيضا: نيران كالجحيم تلتهم المنازل في الفلبين... فيديو
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مشهد مخيف لانهيار مقلع رخام في تركيا... فيديو
08:44 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 26.11.2024)
سجلت عدسات الكاميرات مشهدا صادما للحظة حدوث انهيار في مقلع رخام بجزيرة مرمرة في محافظة باليكسير التركية.
ولقي عاملان مصرعهما جراء انهيار محجر الرخام التابع لإديز أوزتورك في منطقة سارايلار، حيث دفنا تحت الركام لساعات قبل أن يتم انتشال جثتيهما بعد عملية بحث مضن.
وقامت فرق من إدارة الكوارث والطوارئ والإطفاء والصحة والدرك، في عملية البحث وانتشال الجثتين، وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما"، معلنا عن بدء تحقيق في الحادث.