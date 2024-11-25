نيران كالجحيم تلتهم المنازل في الفلبين... فيديو
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اندلعت النيران في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد آلاف الأشخاص.
وفقدت نحو ألفي أسرة منازلها جراء حريق استمر 6 ساعات في توندو، أكبر أحياء العاصمة الفلبينية، وكشف مسؤولون أن آلاف الأشخاص أصبحوا بلا مأوى جراء حريق هائل اجتاح حيا في منطقة توندو في مانيلا.
وكتبت وسائل الإعلام، تم تحديد مكان الحريق، لكن مكافحته تعرقلت بسبب قلة المياه وتهالك المواد التي بنيت منها المنازل. ويقيم السكان المحليون الذين تأثرت منازلهم بالحريق في مركز الإخلاء حاليا.
A massive fire in Isla Puting Bato, Tondo, #Manila, displaced around 6,000 individuals, destroying about 1,000 homes. The Manila Mayor declared a state of calamity in the affected area to manage the crisis. pic.twitter.com/Bs06xW15dR— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) November 24, 2024
وتعهدت عمدة مانيلا، هوني لاكونا، بمساعدة السكان الذين شردهم الحريق الهائل.
ووفقًا لمكتب المعلومات العامة في مانيلا، فقد تضافرت جهود فرق الإطفاء لمكافحة الحريق الضخم، بينما نشر خفر السواحل وسلاح الجو طائرات وعدد من القوارب للمساعدة في السيطرة على الحريق، الذي تم الإعلان عن إخماده بعد ساعات.
Huge fire in Isla Puting Bato, Tondo, Manila 2024 Nov 24 affecting at least 3,000 residents. #fire #islaputingbato pic.twitter.com/3Vn3vEE6ko— Richard A. Reyes (@richardreyesph) November 24, 2024
يذكر أن المنازل في هذه المنطقة مبنية من مواد خفيفة وبنية متقاربة، ما أسهم في سرعة انتشار النيران.