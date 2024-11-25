صفعة مدوية من والدة لاعب على وجه حكم خلال الدوري الإسباني... فيديو
14:40 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 25.11.2024)
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
© Photo / unsplash/ jason charters
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شهدت مباراة جمعت فريق أليندين مع ضيفه إسبانيول ألبولوتي في دوري القسم الثالث الإسباني لفئة الشباب بكرة القدم، واقعة اعتداء غريبة من قبل والدة أحد لاعبي إسبانيول على الحكم.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن السيدة الأربعينية قامت بالتوجه إلى الملعب وصفع الحكم فور إطلاقه صافرة النهاية بخسارة فريق ابنها، فما كان منه إلا أن أبعدها.
وتدخل رجال الأمن حيث قاموا بجلب ابن السيدة التي أخذته وخرجت به من أرض الملعب وهي تعبر عن جام غضبها تجاه الحكم.
😡 Una nueva sinvergüencería...— Mr. Asubío (@MrAsubio) November 24, 2024
🤦🏻♂️En un partido de ALEVINES 3ª andaluza entre Alhendín y Español de Albolote, una madre del equipo visitante salta al terreno de juego para agredir al árbitro. pic.twitter.com/s7bQN82pbO
وجاء ذلك رغم أن لاعبي الفريقين الأطفال من سن 10 و11 سنة كانوا يصافحون بعضهم بعضا عند نهاية المباراة، بعد فوز فريق أليندين 4-2 على ضيفه إسبانيول ألبولوتي.
ومن جانبه، كشف النادي الكتالوني عن عقد اجتماع عاجل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للرد على الأحداث التي وقعت ومعاقبة المخطئين ودعم القرار الذي ستتخذه السلطات المختصة لمنع تكرار أمر مثل هذا.