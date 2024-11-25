https://sarabic.ae/20241125/ظهور-لاعب-شهير-في-إعلان-لشركة-مراهنات-يثير-جدلا-بمصر-ووزارة-الرياضة-ترد-1095154131.html

ظهور لاعب شهير في إعلان لشركة مراهنات يثير جدلا بمصر.. ووزارة الشباب والرياضة ترد

ظهور لاعب شهير في إعلان لشركة مراهنات يثير جدلا بمصر.. ووزارة الشباب والرياضة ترد

سبوتنيك عربي

أثار ظهور لاعب كرة القدم المصري المعتزل محمد زيدان، في إعلان لشركة مراهنات، جدلا واسعا في مصر، فيما خرج المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ليوضح ملابسات... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T09:41+0000

2024-11-25T09:41+0000

2024-11-25T09:41+0000

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، نفيه أن تكون الوزارة قد منحت ترخيصا لشركات مراهنات في البلاد، مؤكدًا أن الشركة التي ظهر في إعلانها محمد زيدان، "ليس لها ترخيص في مصر".وأضاف الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية، أنه "إذا كان القائمون على الشركة حصلوا على إشهار أو ترخيص بالعمل يتم إلغاؤه فورًا، وهذه الشركة التي ظهرت في إعلان زيدان، ليس لها ترخيص مطلقا داخل وزارة الشباب والرياضة".وأوضح المتحدث المصري أن "بعض الشباب المصري يعمل في تلك الشركة وترخيصها من قبرص، وللأسف يتم الدخول لها عبر الإنترنت، وهناك مراسلات بين الجهات المعنية في الدولة سواء الداخلية أو وزارة العدل، للعمل على إغلاق كل المنافذ للوصول لكل شركات المراهنات".وشدد المسؤول المصري على أن "السلطات الأمنية ألقت القبض على أكثر 25 شخصا يعملون في المراهنات، ووزارة الشباب والرياضة سبق ومنعت ظهور شركة مراهنات في اتحاد الكرة المصري، بعدما تم وضع إعلان يخص الكاف".وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، أنه "تم التقدم بمذكرة رسمية من جانب وزارة الشباب والرياضة بالقوانين المصرية بالحظر الكامل لممارسة المراهنات للكاف والفيفا وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بذلك، وعلى جميع الاتحادات الدولية والقارية احترام اللوائح والقوانين داخل مصر"، كما اتخذت الوزارة إجراءات عدة تجاه الشركة، التي قام زيدان بالترويج لها، وتم التأكد من عدم وجود ترخيص أو إشهار لأي شركة تتعامل مع شركة المراهنات، وتم حجب العديد من المواقع والتطبيقات داخل مصر.يذكر أن لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، كان قد ظهر في إعلان لشركة "ميلبيت إيجيبت"، الأسبوع الماضي، وكتبت الشركة في منشور عبر صفحتها على منصة "إنستغرام": "ميلبيت إيجيبت" فخورة بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع أسطورة كرة القدم المصرية، محمد زيدان!".

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منوعات, أخبار كرة القدم, مصر