https://sarabic.ae/20241111/لاعب-كرة-قدم-يعلن-اعتزاله-لأسباب-دينية-1094700777.html
لاعب كرة قدم يعلن اعتزاله لأسباب دينية
لاعب كرة قدم يعلن اعتزاله لأسباب دينية
سبوتنيك عربي
أعلن لاعب كرة قدم أوروبي، اعتزاله اللعبة نهائيا لأسباب دينية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T21:32+0000
2024-11-11T21:32+0000
2024-11-11T21:32+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084544627_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_4338a178faff151ecf31d603d0c4a29a.jpg
وقالت وسائل إعلام رياضية، إن "السويسري الصاعد سيلفان فالنر، صاحب الـ 22 عامًا، اتخذ قرارًا مفاجئًا بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية وقطع تجربته مع فريق بلاو فايس لينز الناشط في الدوري النمساوي.وانضم اللاعب السويسري إلى فريقه النمساوي قادمًا من فريق زيوريخ السويسري منذ شهرين فقط ولكنه اعتزل بشكل مفاجئ، وخاض هذا الموسم 13 مباراة بقميص فريقه كما لعب للمنتخب السويسري تحت 21 عامًا.وقال اللاعب: "أنا مسيحي متدين ونحن نلعب مبارياتنا يوم السبت أو الأحد وأنا أريد أن تكون هذه الأيام راحة لي وفرصة لممارسة طقوسي الدينية وقراءة الكتاب المقدس".وتفاعل ميلوس مالينوفيتش المدير الرياضي للنادي النمساوي مع قرار اعتزال اللاعب، مؤكدًا أنها مفاجأة كبرى بالنسبة له خاصة أنه لاعب شاب وما زال في بداية مشواره الاحترافي.
https://sarabic.ae/20241111/رونالدو-يكشف-لأول-مرة-سبب-انتقاله-إلى-الدوري-السعودي-1094700154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084544627_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_9ea40ae360180a247e5b9b70344ca166.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, منوعات, الأخبار
لاعب كرة قدم يعلن اعتزاله لأسباب دينية
أعلن لاعب كرة قدم أوروبي، اعتزاله اللعبة نهائيا لأسباب دينية.
وقالت وسائل إعلام رياضية
، إن "السويسري الصاعد سيلفان فالنر، صاحب الـ 22 عامًا، اتخذ قرارًا مفاجئًا بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية وقطع تجربته مع فريق بلاو فايس لينز الناشط في الدوري النمساوي.
وانضم اللاعب السويسري إلى فريقه النمساوي قادمًا من فريق زيوريخ السويسري منذ شهرين فقط ولكنه اعتزل بشكل مفاجئ، وخاض هذا الموسم 13 مباراة بقميص فريقه كما لعب للمنتخب السويسري تحت 21 عامًا.
وقال اللاعب: "أنا مسيحي متدين ونحن نلعب مبارياتنا يوم السبت أو الأحد وأنا أريد أن تكون هذه الأيام راحة لي وفرصة لممارسة طقوسي الدينية وقراءة الكتاب المقدس".
وتفاعل ميلوس مالينوفيتش المدير الرياضي للنادي النمساوي مع قرار اعتزال اللاعب، مؤكدًا أنها مفاجأة كبرى بالنسبة له خاصة أنه لاعب شاب وما زال في بداية مشواره الاحترافي.